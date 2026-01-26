  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Turismo Forte aumento dei pernottamenti in dicembre in Svizzera

SDA

26.1.2026 - 16:00

Molti ospiti sono arrivati dall'estero.
Molti ospiti sono arrivati dall'estero.
Keystone

Dopo la lieve flessione in novembre il turismo svizzero torna a girare a pieno regime.

Keystone-SDA

26.01.2026, 16:00

26.01.2026, 16:08

In dicembre è stata registrata una progressione dei pernottamenti del 5,9% rispetto al corrispondente periodo dell'anno scorso, stando alla seconda stima pubblicata oggi pomeriggio dall'Ufficio federale di statistica (UST). Il 2025 si chiuderà così con un record, dopo che già nel 2024 e nel 2023 erano stati registrati primati.

A incidere sul risultato complessivo di dicembre è stato in particolare il sensibile incremento degli ospiti provenienti dall'estero, che hanno fatto segnare +7,4%. La domanda indigena è invece salita del 4,3%. Non sono ancora note cifre assolute.

Alcune informazioni sono state fornite in relazione alla provenienza dei visitatori stranieri. Emerge così che l'Europa segna +7,5%, trainata dal +20,6% dell'Italia e dal 14,0% dei Paesi Bassi, mentre il Regno Unito mette a referto +6,9%, la Germania +4,7% e la Francia +4,0%; l'America mostra un +8,4% (Stati Uniti +7,4%) e l'Asia +5,9% (con la Cina a +7,7% e gli stati del Golfo a +7,9%).

Se sarà confermato, il balzo di dicembre sarebbe il più forte incremento mensile del 2025: finora il dato più dinamico era stato osservato in aprile (+4,6%). Gli unici due mesi negativi sono stati febbraio e novembre. I dati faranno piacere agli operatori, ma potrebbero anche dare nuova linfa a chi critica quello che ritiene essere un eccesso di turismo in Svizzera, come peraltro altrove nel mondo.

I valori diffusi oggi fanno parte della statistica sperimentale Hesta-Flash. Per avere i numeri assoluti, i dati disaggregati regionali e tutte le altre informazioni a cui ha abituato l'UST bisognerà attendere il 25 febbraio, quando è prevista anche una conferenza stampa per la presentazione dei dati annuali.

I più letti

L'ambasciatore d'Italia in Svizzera resta a Roma: «Tornerà solo se...»
Scoperte 150 milioni di password disponibili online, tra queste anche account svizzeri
Turisti senza rispetto mettono a rischio la riserva naturale dell'Egelsee
Franco mai così forte sul dollaro, ecco di quanto ha perso la moneta americana
Alex Pretti freddato dall'Ice con 10 colpi. I testimoni oculari: «Aiutava una donna». I dettagli

Altre notizie

Valute. Franco mai così forte sul dollaro, ecco di quanto ha perso la moneta americana

ValuteFranco mai così forte sul dollaro, ecco di quanto ha perso la moneta americana

Metalli preziosi. Record dopo record, ecco la corsa inarrestabile dell'oro come bene rifugio

Metalli preziosiRecord dopo record, ecco la corsa inarrestabile dell'oro come bene rifugio

Energia. BKW: il parco eolico in Puglia è ora pienamente operativo

EnergiaBKW: il parco eolico in Puglia è ora pienamente operativo