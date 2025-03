La Svizzera ha registrato un calo dei pernottamenti in febbraio rispetto a un anno prima (foto d'archivio) Keystone

Il settore alberghiero in Svizzera ha registrato in febbraio un calo dei pernottamenti del 2,7% su base annua. Lo rileva oggi l'Ufficio federale di statistica (UST) in una seconda stima: in quella precedente, di una settimana fa, la flessione era del 3,1%.

Keystone-SDA SDA

Nel mese in rassegna le prenotazioni degli ospiti svizzeri sono diminuite del 6,1%, mentre quelle degli stranieri sono aumentate dell'1,5%, con i turisti provenienti dagli Stati Uniti che hanno registrato la crescita maggiore (+14%). I viaggiatori provenienti dall'Europa hanno segnato un incremento dello 0,5%, mentre la Cina (-23%) e gli Stati del Golfo (-5,6%) sono rimasti al di sotto del dato dell'anno precedente.

Nel 2024 era stato raggiunto un record di 42,8 milioni di pernottamenti in Svizzera.