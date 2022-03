In febbraio non pochi stranieri sono venuti a sciare in Svizzera. Keystone

Forte aumento dell'attività turistica in febbraio, sulla scia del ritorno degli ospiti stranieri: la crescita dei pernottamenti – su base annua, con il corrispondente periodo del 2021 segnato dalle restrizioni Covid – si è attestata al 43%.

Questo in base a una prima stima pubblicata oggi dall'Ufficio federale di statistica (UST).

I turisti provenienti dall'estero hanno contribuito con un +222%, mentre la domanda indigena è salita del 9%. Febbraio conferma quindi una ripresa cominciata nel marzo 2021 e che ha visto le notti aumentare – negli ultimi mesi – del 23% in settembre, del 39% in ottobre, del 95% in novembre, del 64% in dicembre e del 71% in gennaio.

I valori indicati fanno parte della statistica sperimentale Hesta-Flash. Per avere i numeri assoluti, i dati disaggregati regionali e tutte le altre informazioni a cui ha abituato l'UST bisognerà attendere il 4 aprile, quando sarà diffusa la statistica tradizionale.

hm, ats