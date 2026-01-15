  1. Clienti privati
Turismo Pernottamenti in lieve calo in novembre, ma il 2025 si annuncia da record in Svizzera

SDA

15.1.2026 - 11:00

Anche in novembre non sono mancati gli ospiti asiatici.
Keystone

Dopo i fasti della stagione estiva 2025 il turismo svizzero ha fatto un piccolo passo indietro: in novembre sono stati registrati 2,3 milioni di pernottamenti, in flessione dello 0,3% rispetto al corrispondente periodo dell'anno scorso.

Keystone-SDA

La stessa contrazione dello 0,3% è stata rilevata sia per gli stranieri (a 1,1 milioni) che per gli ospiti indigeni (a 1,2 milioni), emerge dai dati pubblicati oggi dall'Ufficio federale di statistica (UST). A livello regionale arretrano il Ticino (-8,1% a 96'80) e i Grigioni (-6,7% a 123'500), mentre in positivo spicca la zona di Zurigo (+4,2% a 568'700).

Sommando i dati da gennaio a novembre si arriva a 40,2 milioni di pernottamenti, con un incremento su base annua dell'1,9%. L'aumento è stato determinato soprattutto da chi arriva dall'estero (+2,9% a 20,7 milioni), mentre più tiepidi sono apparsi gli svizzeri (+1,0% a 19,5 milioni).

Il 2025 è così destinato a presentare numeri da primato, come era già stato il caso nel 2024 e nel 2023. Le cifre faranno piacere agli operatori del settore, ma sono destinate a tenere vivo il dibattito tra coloro che denunciano una presenza turistica eccessiva anche in Svizzera, alla stessa stregua di un fenomeno riscontrabile in altre regioni del mondo.

A questo scenario si somma il persistente afflusso migratorio. Entrambi gli elementi incrementano la pressione sui prezzi delle abitazioni, sulla rete dei trasporti e in generale sulla qualità della vita.

Votazioni 8 marzo. Più equità e vantaggi con l'imposizione individuale

Il sondaggio di Comparis. Per uno svizzero su tre gennaio è subito fonte di stress sulle finanze

Commercio. In un anno circa 1500 reclami per negozi online fraudolenti in Svizzera

