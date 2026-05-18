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Settore alberghiero Pernottamenti in Svizzera: calo nel mese di aprile

SDA

18.5.2026 - 15:25

Pernottamenti in calo in aprile in Svizzera (foto d'archivio)
Pernottamenti in calo in aprile in Svizzera (foto d'archivio)
Keystone

Il settore alberghiero svizzero in aprile ha registrato un numero di pernottamenti in flessione dell'1,1% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, ha comunicato oggi l'Ufficio federale di statistica (UST) sulla base di una prima stima.

Keystone-SDA

18.05.2026, 15:25

18.05.2026, 15:30

Il calo è stato determinato da una minore presenza di visitatori provenienti dall'estero.

Il numero di pernottamenti degli ospiti stranieri è sceso del 5,9% mentre è aumentato quello degli svizzeri che ha segnato un +4,2%.

Nel complesso, l'inizio dell'anno turistico 2026 è stato altalenante. Nei primi due mesi, il settore alberghiero svizzero aveva ancora proseguito sulla scia del record dell'anno precedente. A marzo, tuttavia, i pernottamenti hanno subito un crollo di oltre il 5%. Nel mese di aprile, però, i dati indicano nuovamente una stabilizzazione rispetto a marzo.

Per la stagione estiva, Svizzera Turismo si è recentemente mostrata cautamente ottimista. Nonostante le incertezze geopolitiche, l'organizzazione prevede una domanda stabile. Per l'intero anno 2026 si prevede un leggero calo del 2-3% rispetto all'anno record 2025.

L'UST pubblicherà una seconda stima per il mese di aprile il 26 maggio. I dati definitivi e assoluti seguiranno l'8 giugno.

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