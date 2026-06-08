Forte aumento anche in Ticino (+7,2%), mentre i Grigioni marciano sul posto (+0,1%).

Stando ai dati diffusi stamani dall'Ufficio federale di statistica (UST), a livello nazionale si registra una progressione del 1,1% rispetto all'analogo periodo del 2024/2025, che era già stato da primato.

A trainare il comparto sono stati gli ospiti svizzeri, che segnano +1,6% a 9,5 milioni di notti, superando i livelli record osservati nelle ultime quattro stagioni invernali. La domanda estera è cresciuta di poco (+0,5%), ma con 9,3 milioni ha comunque raggiunto il livello più alto dalla stagione invernale 2007/2008.

Tre regioni elvetiche si sono particolarmente distinte per la loro crescita: il Ticino (+7,2%, pari a +49'000 pernottamenti), Ginevra (+2,5%, +42'000) e Zurigo (+1,6%, +51'000). Meno marcata è la crescita del Vallese (+0,7%, +15'000), mentre nei Grigioni la domanda è rimasta stabile (+0,1%, +2'800).

Tornando alla componente straniera, va sottolineato che i pernottamenti sono aumentati in sette regioni sulle tredici definite dall'UST.

In questo caso, l'incremento più consistente è stato registrato nei Grigioni (+5%, +57'000). Quanto alla domanda indigena, essa è aumentata in nove regioni: Zurigo ha messo a referto l'incremento maggiore (+4,4%, +54'000).

L'UST ha pubblicato anche i dati dei pernottamenti mensili: gli aumenti più consistenti sono stati registrati nei mesi di dicembre 2025 (+5,9 %) e aprile 2026 (+5,1 %), mentre marzo si è invece contraddistinto per un calo significativo (-5,7%).