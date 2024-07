L'impresa aveva chiesto scusa all'utenza. Keystone

Pesante multa al colosso delle telecomunicazioni BT da parte dell'Ofcom, autorità regolatrice britannica del settore, per il «catastrofico» guasto tecnico che il 25 giugno dell'anno scorso mandò in blackout per una decina di ore le chiamate al 999.

Si tratta del numero d'emergenza unico nel Regno Unito, a cui ci si rivolge in particolare per richiedere un'ambulanza.

Le negligenze e la risposta non tempestiva imputate all'azienda di fronte all'incidente sono state punite con un'ammenda da 17,5 milioni di sterline, pari a circa 20 milioni di franchi. Nel tempo trascorso fra le prime segnalazioni del problema e la sua risoluzioni, circa 14'000 chiamate d'emergenza fatte da utenti BT non furono connesse al centralino del 999.

Sulla vicenda, Ofcom aveva aperto un'indagine sfociata nel verdetto odierno: verdetto imbarazzante per la società, riconosciuta colpevole di «impreparazione» e di essere «venuta miseramente meno alle proprie responsabilità» nel delicato frangente in questione.

BT ha risposto con una dichiarazione pubblica affidata a una portavoce in cui chiede «sinceramente scusa» per l'accaduto, riconoscendo «l'importanza cruciale» delle proprie infrastrutture – e della rapidità della reazione a possibili intoppi – nel funzionamento di «un servizio di cui andiamo molto fieri come quello del numero nazionale 999».

