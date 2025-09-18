  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Protezione minori Una petizione chiede al Consiglio federale più protezione per i giovani sui social media

SDA

18.9.2025 - 10:00

Bambini e TikTok, un rapporto problematico.
Bambini e TikTok, un rapporto problematico.
Keystone

Le piattaforme di social media comportano alti rischi di dipendenza, ciberbullismo e manipolazione commerciale: non dovrebbero essere accessibili a minori sotto i 16 anni. Lo chiede l'associazione no-profit NextGen4Impact in una petizione al Consiglio federale.

Keystone-SDA

18.09.2025, 10:00

18.09.2025, 10:02

Il testo, corredato di 60.000 firme, è stato consegnato oggi. «Ci vuole un chiaro limite d'età per proteggere i minori da dipendenze, ciberbullismo e manipolazione commerciale», si legge in una nota diffusa dall'associazione.

Sempre più bambini in età scolare elementare sono online ogni giorno. «Il ciberbullismo, il cibergrooming e gli abusi sono in aumento, con conseguenze talvolta fatali per bambini e giovani». Tuttavia, la quantità di «likes» e «follower» su TikTok, Instagram e simili non dovrebbero determinare l'autostima di un minore, sottolinea NextGen4Impact.

È quindi giunto il momento che la politica agisca e adatti la legislazione alla realtà digitale quotidiana. Un divieto da solo non eliminerà i rischi, ma contribuirà a sensibilizzare sulle insidie della rete. Servono segnali chiari, simili a quelli previsti per la protezione dei giovani riguardo all’alcol.

«Del resto, anche il Consiglio federale a febbraio 2025 ha annunciato che in un rapporto valuterà se un divieto o una restrizione dei social media per under 16 sia sensato», si legge ancora. Due iniziative parlamentari avevano già richiesto un'analisi in tal senso.

La petizione è sostenuta dalla consigliera nazionale zurighese dell'UDC Nina Fehr Düsel, dall'imprenditrice Friederike von Waldenfels, dal network svizzero degli insegnanti, da Associazione svizzera per l'infanzia senza smartphone (SfKS) e da Human Change.

NextGen4Impact, secondo quanto indicato nella nota, è un'organizzazione indipendente con sede in Svizzera che si impegna per il futuro di bambini e giovani, «ripensando l'educazione nell'era della digitalizzazione e dell'intelligenza artificiale». La petizione è stata lanciata su Campax.

I più letti

Enzo Iacchetti minaccia Eyal Mizrahi in un dibattito TV su Gaza: «Direi le stesse parole»
Tre euro all'ora come cameriere, scoppia la polemica sull'offerta di lavoro
È morto il noto giornalista e critico cinematografico Mariano Morace
Un uomo e due bambini bruciano vivi in una Tesla a causa delle porte retrattili
Causa legale da 2 miliardi per Ozempic accusato di gravi effetti collaterali

Altre notizie

Commercio estero. Orologi: esportazioni in forte calo, flessione non solo negli Stati Uniti

Commercio esteroOrologi: esportazioni in forte calo, flessione non solo negli Stati Uniti

I dazi di Trump. Esportazioni in calo anche in agosto, colano a picco quelle verso gli Stati Uniti

I dazi di TrumpEsportazioni in calo anche in agosto, colano a picco quelle verso gli Stati Uniti

Epizoozie. Vaud e Vallese: «désalpes» annullate per il rischio di contagio dei bovini

EpizoozieVaud e Vallese: «désalpes» annullate per il rischio di contagio dei bovini