Il corso del greggio ha subito reagito ai nuovi venti di guerra. Keystone

Il petrolio vola in apertura a New York, dove le quotazioni salgono dell'8,66% a 73,94 dollari al barile. A pesare sono le tensioni fra Israele e Iran.

Keystone-SDA SDA

Gli attacchi di Israele contro l'Iran spaventano i mercati e provocano un balzo anche dell'oro e del gas.

I timori di un terzo fronte di guerra, dopo quello in Ucraina e Gaza, crea scompiglio e incertezza sui mercati. A farne le spese sono i listini dall'Asia all'Europa: in Svizzera l'SMI è in calo di oltre un punto percentuale