Energia Il petrolio sale del 10% a 80 dollari negli scambi fuori mercato

SDA

1.3.2026 - 16:01

Il corso del petrolio è influenzato dalla situazione internazionale.
Il corso del petrolio è influenzato dalla situazione internazionale.
Keystone

Il prezzo del Brent, il benchmark internazionale per le quotazioni del petrolio, vola negli scambi al di fuori del mercato regolamentato, che riaprirà normalmente domani mattina.

01.03.2026, 16:01

01.03.2026, 16:07

Dopo l'attacco all'Iran lanciato ieri e l'escalation in tutto il Golfo Persico, il greggio ha registrato un'impennata del 10% salendo a 80 dollari al barile, mentre gli analisti già pronosticano un avvicinamento ai 100 dollari.

«Prevediamo che i prezzi apriranno vicini ai 100 dollari al barile e forse supereranno tale livello se assisteremo a un'interruzione prolungata dello Stretto di Hormuz», afferma Ajay Parmar, direttore del settore energia e raffinazione dell'Icis, fornitore globale di informazioni, dati e analisi sulle materie prime. Una stima condivisa, spiega Reuters, anche dagli analisti di Barclays.

