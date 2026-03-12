  1. Clienti privati
Crisi in Medio Oriente Il petrolio vola sopra i 100 dollari nonostante lo sblocco delle riserve

SDA

12.3.2026 - 07:25

La guerra in Medio Oriente continua a far salire i prezzi del petrolio, nonostante l'utilizzo delle riserve strategiche.
Keystone

Il prezzo del Brent del Mare del Nord, il benchmark globale per il petrolio, è salito sopra i 100 dollari al barile, nonostante la messa in vendita di ingenti scorte per scongiurare una carenza globale.

Keystone-SDA

Intorno alle 03:00 GMT, il prezzo del Brent è salito del 9,3% a 100,50 dollari al barile, mentre il WTI, il benchmark statunitense, ha raggiunto i 94,92 dollari, in rialzo dell'8,8%, secondo quanto riporta Afp. L'intervento adottato dalle principali potenze sul mercato pare che non sia riuscito a rassicurare gli investitori sulle forniture, interrotte dalla guerra in Medio Oriente.

«I paesi dell'Agenzia Internazionale per l'Energia metteranno a disposizione del mercato 400 milioni di barili di petrolio per compensare la perdita di approvvigionamento dovuta alla chiusura dello Stretto di Hormuz nel Golfo», ha annunciato Fatih Birol, Direttore Esecutivo dell'agenzia per l'energia dell'OCSE.

Questa decisione è stata presa all'unanimità mercoledì dall'istituzione, i cui membri includono 32 paesi, tra cui il G7 (Stati Uniti, Francia, Germania, Regno Unito, Italia, Giappone e Canada), oltre ad Australia e Messico.

Gli Stati Uniti contribuiranno prelevando 172 milioni di barili di petrolio dalle riserve strategiche.

