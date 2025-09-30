  1. Clienti privati
Farmaceutica In arrivo una nuova direttrice generale per Pfizer Svizzera

30.9.2025 - 16:01

Rea Lal ha una lunga esperienza professionale.
Cambio della guardia ai vertici di Pfizer Svizzera: dal primo dicembre la filiale elvetica del colosso farmaceutico americano sarà diretta da Rea Lal, che succederà a Sabine Bruckner, dal 2020 alla guida dell'azienda.

30.09.2025, 16:35

Biologa zurighese di 48 anni, Lal è un membro di lunga data della direzione e vanta oltre 16 anni di esperienza in Pfizer, indica la società in un comunicato odierno. Attualmente è responsabile del reparto che si occupa dell'accesso al mercato dei prodotti Pfizer.

Da parte sua Bruckner, che è al momento anche vicepresidente di Interpharma, l'associazione della aziende farmaceutiche svizzere, assumerà un nuovo incarico internazionale all'interno del gruppo.

Fondata nel 1849 a New York da due cugini di origine tedesca, Pfizer è oggi una delle maggiori imprese farmaceutiche al mondo: nel 2024 ha fatturato quasi 64 miliardi di dollari (51 miliardi di franchi al cambio attuale), con un organico di 81'000 dipendenti. In Svizzera i collaboratori sono 300.

