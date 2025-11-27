  1. Clienti privati
Il rapporto Singapore supera la Svizzera in fatto di competitività globale

SDA

27.11.2025 - 10:21

Singapore supera la Svizzera
Singapore supera la Svizzera
Keystone

Singapore è stata classificato come il Paese più competitivo al mondo per i talenti tra 135 economie nell'ultimo rapporto Global Talent Competitiveness Index (GTCI), pubblicato dalla business school Insead e dall'organizzazione di ricerca Portulans Institute.

Keystone-SDA

27.11.2025, 10:21

27.11.2025, 10:26

La Svizzera è scesa al secondo posto, mentre la Danimarca è salita di una posizione, conquistando il terzo posto. Finlandia, Svezia, Paesi Bassi, Norvegia, Lussemburgo, Stati Uniti e Australia completano la top 10.

Questa è la prima volta che Singapore si colloca in cima alla classifica annuale, lanciata da Insead nel 2013 come punto di riferimento per l'elaborazione di politiche sui mercati del lavoro, l'organizzazione del lavoro e i flussi di talenti.

