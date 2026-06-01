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Congiuntura PIL svizzero del primo trimestre in crescita, ma inferiore alla prima stima

SDA

1.6.2026 - 09:22

Il PIL cresce, anche se in maniera leggermente inferiore alle stime. (Immagine simbolica d'archivio).
Il PIL cresce, anche se in maniera leggermente inferiore alle stime. (Immagine simbolica d'archivio).
Keystone

Nel primo trimestre di quest'anno il prodotto interno lordo (PIL) svizzero – al netto degli eventi sportivi – è cresciuto dello 0,4%, dopo lo 0,2% dei tre mesi precedenti. Lo ha comunicato stamattina la Segreteria di Stato dell'economia (Seco).

Keystone-SDA

01.06.2026, 09:22

01.06.2026, 09:24

Si tratta di una revisione al ribasso della stima flash effettuata a circa 45 giorni dalla fine del trimestre (+0,5%), sulla base di dati aggiornati.

La creazione di valore del settore industriale (+1,3 %) ha fatto registrare un forte incremento dopo diversi trimestri caratterizzati da un andamento moderato, si legge nella nota. L'industria manifatturiera (+1,5 %) si è rivelata un pilastro della crescita. Il ramo della chimico-farmaceutica (-3,4%) ha invece fatto registrare un andamento negativo.

Nel settore dei servizi (+0,2%) la dinamica è rimasta modesta, con andamenti divergenti tra i singoli comparti. Positivi sono risultati in particolare trasporti (+1,9%) e servizi finanziari (+1,3%). Il commercio (-0,8%) ha chiuso in rosso.

Diverse categorie del commercio al dettaglio hanno registrato una flessione; inoltre, il clima mite ha limitato il fabbisogno di riscaldamento. Anche il settore alberghiero e della ristorazione, complice il rallentamento del numero di pernottamenti di ospiti nazionali ed esteri, ha registrato una contrazione (-0,6%) della creazione di valore.

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