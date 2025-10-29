Industria aeronauticaCommessa di prestigio per Pilatus, tre PC-24 alla Marine Nationale francese
SDA
29.10.2025 - 20:00
Commessa di prestigio per Pilatus: il costruttore aeronautico nidvaldese fornirà tre PC-24 alla marina militare francese. La Marine Nationale diventerà così la prima forza armata europea a dotarsi del jet che punta parecchio sulla sua flessibilità operativa.
Keystone-SDA
29.10.2025, 20:00
29.10.2025, 20:09
SDA
Un accordo di leasing, gestito da Jet Aviation France come contraente principale, porterà all'ingresso nella flotta francese di tre velivoli, con la prima consegna prevista per febbraio 2026, ha indicato oggi Pilatus. Stando all'azienda la scelta sottolinea le crescenti esigenze delle aeronautiche moderne per velivoli multiruolo, capaci di adattarsi a missioni disparate. Il PC-24 è stato infatti selezionato per rispondere a una varietà di necessità operative, dalla formazione avanzata dei piloti al trasporto leggero e ai voli di collegamento.
Agli occhi di Pilatus le caratteristiche tecniche rendono l'aereo ideale per l'impiego governativo e militare: il jet è infatti progettato per operare in condizioni estreme, decollando e atterrando su piste corte e non asfaltate, un vantaggio cruciale per l'accesso a basi remote o aviotrasporti rapidi. È certificato per il volo con un solo pilota e dispone di un'ampia porta cargo, che facilita il trasporto di materiali e attrezzature.
«Siamo orgogliosi che il PC-24 sia stato scelto per soddisfare le esigenze operative della marina francese», commenta Ioannis Papachristofilou, dirigente settoriale presso il gruppo elvetico, citato un comunicato. «Questa decisione evidenzia le capacità uniche dell'aereo come piattaforma flessibile e affidabile per missioni di stato. La nostra collaborazione con Jet Aviation è stata esemplare e determinante per questo successo», aggiunge il manager con doppio passaporto greco e tedesco che vice nel canton Lucerna.
Con il PC-24 l'azienda di Stans (NW) ha battuto nuove strade: si è trattato infatti del primo aereo con motore a reazione per un un'impresa che ha ormai una lunga tradizione: Pilatus è infatti stata fondata nel 1939 dal fabbricante d'armi svizzero d'origine tedesca Emil Georg Bührle (quello della famosa collezione di arte impressionista e moderna), dalla società Elektrowatt e dal mercante d'armi austriaco Anton Gazda. L'obiettivo era di modernizzare l'aeronautica militare elvetica con aerei di produzione nazionale. Il successo arrivò a livello internazionale con i velivoli di addestramento militare (P-2, PC-7, PC-9) e con il celebre turboelica PC-6 Porter, un aereo STOL ultraversatile conosciuto in tutto il mondo che è volato per la prima volta nel 1959. Nel 2024 Pilatus ha realizzato ricavi per 1,6 miliardi di franchi e un utile di 243 milioni, con un organico di 3300 posti a tempo pieno.
Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni
«Ci escludono, mentre tra i valori fondamentali del calcio e dello sport c'e' l'unione». Queste le parole di alcune giovani calciatrici che indossano l'hijab mentre giocano una partita di calcio nei «Giardini del Lussemburgo» di Parigi, dietro il Senato, per protestare contro la decisione che vieta di indossarli nelle competizioni sportive.
26.01.2022
Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico
Tenendo in mano candele e fiori, i residenti di Philadelphia tengono una veglia per commemorare le vittime di un incendio che mercoledi' 5 gennaio ha dilaniato una casa popolare a tre piani nel famoso quartiere dei musei di Fairmount, nella citta' orientale degli Stati Uniti, uccidendo 13 persone, tra cui otto bambini.
06.01.2022
Rapper spagnolo condannato per due Tweet
Polemiche per il fermo del rapper spagnolo Pablo Hasel, reo di aver pubblicato su Twitter messaggi contro la monarchia e le forze dell'ordine.
16.02.2021
Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni
Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico