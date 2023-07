Il rivenditore Galaxus offre al momento "piscine a prezzi speciali". Keystone

Dopo il boom registrato durante il periodo della pandemia le vendite di piscine sono in calo in Svizzera e per svuotare magazzini vi sono rivenditori che optano per gli sconti. Lo segnala un'indagine di 20 Minuten.

Stando a quando indicato alla testata zurighese dal colosso online Digitec Galaxus attualmente il prezzo medio delle piscine è del 14% inferiore a quello dello stesso periodo del 2022; in giugno la contrazione era anche leggermente più marcata, pari al 15%.

La società ha smerciato il maggior numero di piscine nel 2020, primo anno Covid. Da allora le vendite annuali sono diminuite di circa il 10%, ma rimangono ancora superiori al livello pre-coronavirus.

Anche presso Brack – altro grande rivenditore online – il fatturato più elevato nel segmento è stato raggiunto nel 2020 e nel 2021: pure grazie al Covid, «perché la gente ha passato l'estate a casa», ha indicato a 20 Minuten un portavoce. Nel 2022 e nel 2023 è stata per contro osservata una progressione dei proventi relativi agli accessori per piscine.

I prezzi di Galaxus sono aumentati ancora dello 0,4% tra luglio 2021 e luglio 2022 nel campo delle piscine, ma ora stanno scendendo, perché alcuni commercianti – sostiene il gruppo – hanno accumulato troppi articoli durante la pandemia e non sono riusciti a liberarsene. «Ora vogliono ridurre le loro scorte con prezzi aggressivi», argomenta l'impresa.

«Negli ultimi mesi abbiamo ancora ridotto il magazzino, soprattutto dopo l'inizio piovoso della stagione in primavera», spiega Brack. Ecco perché ci sono stati forti ribassi su alcune piscine. Da parte sua Jumbo fa sapere di non avere liquidato scorte in eccesso negli ultimi anni e di aver effettuato acquisti nel comparto ogni volta quando si presentava la stagione. Anche quest'anno sono stati effettuati gli ordini per il 2024 e si prevedono vendite medie. Sebbene l'inizio dell'attuale stagione sia stato lento, i clienti stanno ora effettuando le compere previste. Jumbo sottolinea che in estate sono sempre previste offerte speciali sulle piscine, «come parte della normale attività stagionale, non per vendere scorte in eccesso».

Galaxus non rivela quanto sia elevato il margine di guadagno nel segmento. «È calato, ma anche con i prezzi più bassi non siamo in perdita», si limita ad osservare la società.

I modelli che vanno per la maggiore? Presso Jumbo quelli che hanno una lunghezza compresa tra i quattro e i cinque metri, una dimensione ritenuta ideale per la maggior parte delle persone. Da Brack, le piscine tubolari in acciaio del produttore Intex con pompa a filtro sono particolarmente apprezzate, così come quelle Easy-Set con bordo gonfiabile. Presso Galaxus, i clienti tendono ad acquistare piscine con una lunghezza o un diametro di tre o quattro metri.

hm, ats