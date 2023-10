Il gruppo Playmobil vuole tagliare 700 posti di lavoro, di cui 370 in Germania (immagine d'archivio) Keystone

Il gruppo tedesco Horst Brandstätter, produttore della popolare gamma di giocattoli Playmobil, ha annunciato lunedì che taglierà 700 posti di lavoro in tutto il mondo, 370 dei quali in Germania.

I tagli rappresentano circa il 17% del personale globale.

Un portavoce della sede centrale dell'azienda a Zirndorf, vicino a Norimberga, ha affermato che la decisione è stata presa dopo un'indagine approfondita di tutti i settori aziendali e tenendo conto delle attuali sfide del mercato.

Negli ultimi due anni il gruppo ha registrato un calo del fatturato e degli utili.

Il gruppo ha annunciato venerdì che esternalizzerà la produzione di stampi in quanto non più fondamentale per la sua attività e taglierà 74 posti di lavoro.

SDA