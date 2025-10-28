  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Aziende Piccole e medie imprese svizzere in ritardo digitale: solo il 36% ha un sito web

SDA

28.10.2025 - 14:00

L'intelligenza artificiale rappresenta una sfida e un'opportunità per le PMI.
L'intelligenza artificiale rappresenta una sfida e un'opportunità per le PMI.
Keystone

Il digitale avanza, le piccole e medie imprese (PMI) arrancano: è questa, in estrema sintesi, la conclusione cui giunge uno studio condotto da Localsearch e dalla Scuola universitaria professionale di Lucerna (HSLU).

Keystone-SDA

28.10.2025, 14:00

28.10.2025, 14:14

Dall'indagine, i cui risultati sono stati pubblicati oggi, emergono due lacune fondamentali. La prima è a livello di informazione: l'82% della popolazione elvetica desidera potersi informare online sui servizi delle PMI, ma soltanto il 36% delle aziende prese in esame possiede un sito web. La seconda è legata alla possibilità di prenotazione digitale: il 77% degli svizzeri desidera poter fissare appuntamenti online e per il 56% la possibilità di farlo è un fattore centrale per scegliere a chi rivolgersi, eppure soltanto il 3% delle ditte offre questa opzione sul proprio sito web.

I ricercatori hanno poi focalizzato l'attenzione su quello che potrebbe essere un fattore trainante per il futuro. Una persona su cinque utilizza già strumenti basati sull'intelligenza artificiale (IA) come ChatGPT o Copilot per cercare i servizi delle PMI e le relative informazioni. In futuro circa il 50% delle persone utilizzerà un assistente IA per svolgere queste funzioni. Bisognerà quindi tenere conto di queste trasformazioni.

«La popolazione svizzera è pronta per il digitale, ma le PMI non lo sono ancora», riassume – citato in un comunicato – Stefano Santinelli, CEO di Localsearch, azienda attiva nel marketing che gestisce portali come local.ch e search.ch. «Chi non costruisce un ponte digitale con la propria clientela rimane indietro e perde in termini di fiducia e fatturato», aggiunge il manager che in Ticino è anche conosciuto quale vicepresidente del consiglio di amministrazione di BancaStato.

I più letti

William e Kate lasciano Adelaide Cottage: ecco il motivo del trasferimento
La nuova generazione di sciatori fa arrabbiare Lara Gut-Behrami: «Prima erano tutti più onesti»
Belen Rodriguez: «Stefano De Martino? Un amore tossico. Son ancora single»
Presto avremo bisogno di un quarto colore per i semafori? Ecco perché
«Va all’inferno vecchio rimbambito!»: ecco il racconto curioso di Francesco Guccini

Altre notizie

Mercati azionari. Borsa svizzera: chiude in ribasso

Mercati azionariBorsa svizzera: chiude in ribasso

Orologeria. Il culto Rolex: marketing, mito e una narrazione senza tempo

OrologeriaIl culto Rolex: marketing, mito e una narrazione senza tempo

Svizzera. È boom estivo per gli impianti di risalita, ma l'inverno resta fondamentale

SvizzeraÈ boom estivo per gli impianti di risalita, ma l'inverno resta fondamentale