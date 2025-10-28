L'intelligenza artificiale rappresenta una sfida e un'opportunità per le PMI. Keystone

Il digitale avanza, le piccole e medie imprese (PMI) arrancano: è questa, in estrema sintesi, la conclusione cui giunge uno studio condotto da Localsearch e dalla Scuola universitaria professionale di Lucerna (HSLU).

Keystone-SDA SDA

Dall'indagine, i cui risultati sono stati pubblicati oggi, emergono due lacune fondamentali. La prima è a livello di informazione: l'82% della popolazione elvetica desidera potersi informare online sui servizi delle PMI, ma soltanto il 36% delle aziende prese in esame possiede un sito web. La seconda è legata alla possibilità di prenotazione digitale: il 77% degli svizzeri desidera poter fissare appuntamenti online e per il 56% la possibilità di farlo è un fattore centrale per scegliere a chi rivolgersi, eppure soltanto il 3% delle ditte offre questa opzione sul proprio sito web.

I ricercatori hanno poi focalizzato l'attenzione su quello che potrebbe essere un fattore trainante per il futuro. Una persona su cinque utilizza già strumenti basati sull'intelligenza artificiale (IA) come ChatGPT o Copilot per cercare i servizi delle PMI e le relative informazioni. In futuro circa il 50% delle persone utilizzerà un assistente IA per svolgere queste funzioni. Bisognerà quindi tenere conto di queste trasformazioni.

«La popolazione svizzera è pronta per il digitale, ma le PMI non lo sono ancora», riassume – citato in un comunicato – Stefano Santinelli, CEO di Localsearch, azienda attiva nel marketing che gestisce portali come local.ch e search.ch. «Chi non costruisce un ponte digitale con la propria clientela rimane indietro e perde in termini di fiducia e fatturato», aggiunge il manager che in Ticino è anche conosciuto quale vicepresidente del consiglio di amministrazione di BancaStato.