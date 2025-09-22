  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Nuova strategia Porsche frena sulle elettriche e riparte con modelli termici

SDA

22.9.2025 - 19:00

Porsche cerca di ritrovare nuovo slancio.
Porsche cerca di ritrovare nuovo slancio.
Keystone

Storico riallineamento di Porsche, che prevede una revisione della strategia elettrica e un nuovo forte impegno nei modelli con motore a combustione interna.

Keystone-SDA

22.09.2025, 19:00

22.09.2025, 19:41

Lo hanno riferito il consiglio di amministrazione e il consiglio di sorveglianza dell'azienda annunciando «modifiche significative al portafoglio prodotti a medio e lungo termine».

«La gamma di prodotti – si legge nella nota di Porsche – sarà integrata in modo specifico da modelli con motore a combustione interna che sono quelli che definiscono il marchio».

Allontanamento dal «solo elettrico»

Nel nuovo piano prodotto la prossima serie di Suv al di sopra della Cayenne, finora concepita come completamente elettrica, sarà inizialmente «offerta esclusivamente con motore a combustione interna e propulsore ibrido plug-in a causa delle condizioni di mercato».

Inoltre Porsche ha rivisto i piani di uscita dalla produzione deI modelli con motore a combustione interna esistenti (come Panamera e Cayenne) che «rimarranno disponibili per un periodo più lungo» grazie all'inserimento nel cosiddetto piano di ciclo «di nuove generazioni di modelli successivi».

Significativo, per chiarire l'allontanamento di Porsche dal concetto di «solo elettrico», l'annuncio che «lo sviluppo della nuova piattaforma per veicoli elettrici, prevista per il 2030, verrà riprogrammato».

La piattaforma in oggetto, si legge nella nota, sarà riprogettata tecnologicamente in coordinamento con gli altri marchi del gruppo Volkswagen. «Questa è la risposta dell'azienda al significativo rallentamento della crescita della domanda di veicoli esclusivamente a batteria».

Porsche si adatta al mercato

Queste misure, spiega l'azienda, mirano a sostenere i risultati finanziari nei prossimi esercizi, ma comporteranno notevoli ammortamenti e accantonamenti aggiuntivi nel breve termine. Con questi provvedimenti Porsche mira a ottenere un impatto positivo sui dati finanziari nel medio-lungo termine.

«Oggi abbiamo definito gli ultimi passi nel riallineamento della nostra strategia di prodotto», ha annunciato Oliver Blume, Ceo di Porsche. «Stiamo attualmente vivendo enormi cambiamenti nel settore automobilistico. Ecco perché stiamo riallineando Porsche a tutti i livelli».

«In questo modo, vogliamo soddisfare le nuove realtà del mercato e le mutevoli esigenze dei clienti, con prodotti fantastici per i nostri clienti e solidi risultati finanziari per i nostri investitori».

Costi straordinari per 3,1 miliardi

La nota di Porsche specifica che «complessivamente sono previste spese straordinarie di circa 3,1 miliardi di euro per l'esercizio 2025 in relazione al riallineamento strategico».

«Queste includono le misure attualmente adottate e gli adeguamenti decisi in precedenza alla strategia di prodotto, nonché le attività relative alle batterie e i cambiamenti organizzativi». In relazione al riallineamento, Porsche «prevede ulteriori uscite di cassa nei prossimi anni».

Alla borsa di Francoforte i'azione di Porsche perdeva nel pomeriggio il 3,9%, trascinando anche la casa madre Volkswagen (-3,5%). Sul produttore del modello 911 pesa anche il taglio delle stime di utile del 2025.

I più letti

Ecco come viene preparato il cibo che si mangia in prima e business class sugli aerei
La Svizzera non può permettersi il più moderno sistema di difesa anti-droni
Iacchetti dopo lo scontro su Gaza: «Perdo lavoro e ricevo minacce, ma non mi pento»
Ecco cosa non si deve mai fare su una nave da crociera per non rischiare di essere banditi
Ecco come mai forse non sei del segno zodiacale che pensi di essere

Altre notizie

Reazione ai dazi Usa. Colloqui tra settore farmaceutico e governo in fase di stallo

Reazione ai dazi UsaColloqui tra settore farmaceutico e governo in fase di stallo

Mercati azionari. La Borsa svizzera chiude in rialzo

Mercati azionariLa Borsa svizzera chiude in rialzo

Politica monetaria. Secondo gli esperti «la BNS non introdurrà tassi negativi»

Politica monetariaSecondo gli esperti «la BNS non introdurrà tassi negativi»