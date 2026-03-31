  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Utilizzo facoltativo Posta: da domani lettera digitale inclusa nel servizio universale

SDA

31.3.2026 - 11:14

Da domani, la Posta affiancherà alla corrispondenza cartacea tradizionale l'offerta della lettera digitale
Da domani, la Posta affiancherà alla corrispondenza cartacea tradizionale l'offerta della lettera digitale
Keystone

Da domani la lettera digitale farà parte del servizio universale della Posta. I clienti potranno così inviare e ricevere corrispondenza elettronica, anche se il suo utilizzo è facoltativo.

Keystone-SDA

31.03.2026, 11:14

31.03.2026, 11:33

Il gigante giallo ha presentato questo prodotto oggi ai media a Berna. L'azienda risponde così alla forte crescita dei servizi digitali: 4,5 milioni di invii sono stati spediti per via elettronica nel 2025, il che, secondo la Posta, corrisponde a un aumento del 60% rispetto al 2024.

In dicembre, il Consiglio federale aveva deciso l'introduzione del formato digitale a partire dal primo aprile. La Posta dovrà così gestire da domani un sistema di recapito «ibrido». Chi non desidera ricevere lettere digitali continuerà a ricevere quelle cartacee. In tal caso, il gigante giallo converte gli invii elettronici in lettere fisiche che recapita tramite la posta tradizionale, è stato precisato.

A fine 2025, 360'000 clienti privati si erano abbonati alla ricezione di invii digitali, circa il 90% in più rispetto all'anno precedente.

I più letti

Altro che droni: dalla Russia ecco i piccioni cyborg telecomandati
Ecco perché molte persone stanno cancellando ChatGPT, ma smettere è difficile
Si arrampica sul treno per un video e viene folgorato: ecco la moda social che uccide i giovani
L'Italia nega agli USA l'uso della base di Sigonella - Parlamento iraniano approva il pedaggio per le navi a Hormuz
Prima la modella viene uccisa e poi la sua bara profanata e il cadavere mutilato

Altre notizie

Prodotti alimentari. Unilever tratta con McCormick, verso accordo da 16 miliardi dollari

Prodotti alimentariUnilever tratta con McCormick, verso accordo da 16 miliardi dollari

IA e rischio monopoli. COMCO: intelligenza artificiale osservata speciale

IA e rischio monopoliCOMCO: intelligenza artificiale osservata speciale

Svizzera. È rincaro per i dolciumi pasquali, malgrado il crollo deé prezzo del cacao

SvizzeraÈ rincaro per i dolciumi pasquali, malgrado il crollo deé prezzo del cacao