Nel cuore di Zurigo Il centro servizi più moderno della Svizzera: ecco la nuova Sihlpost della Posta

SDA

1.12.2025 - 21:00

La nuova struttura non presenta solo sportelli.
La nuova struttura non presenta solo sportelli.
Keystone

Il centro servizi più moderno della Svizzera: così la Posta descrive la nuova Sihlpost, l'ufficio postale nel cuore di Zurigo che è stato inaugurato oggi nella sua nuova veste alla presenza di alte autorità politiche.

Keystone-SDA

01.12.2025, 21:00

01.12.2025, 21:03

La filiale «più grande e moderna» della Svizzera è molto di più di uno sportello, argomenta l'azienda in un comunicato odierno. La clientela riceverà consulenza anche in superfici aperte e potrà sbrigare le proprie operazioni nel contesto di un colloquio personalizzato, in forma digitale o con servizi ibridi.

In riva alla Sihl vengono offerti servizi che in parte rappresenteranno una novità assoluta in tutto il paese.

«Le esigenze della clientela cambiano, di generazione in generazione», osserva Thomas Baur, vicedirettore della società e responsabile della rete postale, citato nella nota. «Noi rimaniamo al passo con i tempi e sviluppiamo costantemente la nostra offerta».

«Un cantone interessante deve poter proporre un'offerta postale moderna e affidabile, con servizi digitali, ma anche punti di contatto fisici, come quella della Sihlpost», sottolinea la consigliera di stato Carmen Walker Späh, le cui parole sono a loro volta state riportate nel documento per la stampa.

La Posta, quale partner affidabile, vuole continuare a essere presente anche in futuro là dove la clientela ne ha più bisogno, conclude l'impresa spesso al centro dell'attenzione mediatica per la chiusura di uffici postali.

