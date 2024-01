Dopo Berna e Zurigo, Ginevra è la terza grande città della Svizzera, e la prima della Svizzera francese, in cui la Posta distribuisce lettere e pacchi esclusivamente con veicoli elettrici. Il gigante giallo punta alla completa elettrificazione della sua flotta di distribuzione entro il 2030.

I vari veicoli elettrici utilizzati da La Posta per le consegne messi in bella mostra in vista della presentazione alla stampa nella città di Ginevra, presso la base di distribuzione a Montbrillant. KEYSTONE

«La Posta ha un ruolo da svolgere a livello economico e sociale, ma anche di sostenibilità», ha indicato oggi ai media Philippe Juillard, responsabile della zona di distribuzione Lemano della Posta.

Da metà novembre, la consegna di lettere e pacchi nella città di Ginevra e nelle zone industriali di Vernier, Meyrin, Carouge e Plan-les-Ouates viene effettuata utilizzando veicoli elettrici.

In totale, il sito di distribuzione di Montbrillant dispone di 85 furgoni elettrici e 120 scooter elettrici a tre ruote, in circolazione già da una decina di anni. È stato necessario dotare il sito di stazioni di ricarica.

Un investimento di 1,5 milioni di franchi ha permesso di installare 50 punti di ricarica, di cui cinque per quella rapida, e adattare il sistema elettrico dell'edificio.

Riduzione del rumore

Anna Plattner, responsabile del settore di distribuzione Ginevra-città, che è uno dei più grandi della Svizzera con i suoi 350-380 collaboratori, stila un bilancio molto positivo dopo le feste.

A Ginevra, dove i percorsi sono lunghi al massimo 30 chilometri, il problema di autonomia non si pone, sottolinea Plattner. La transizione è stata facile per il personale, che ha guadagnato in comfort di guida.

Il passaggio alla flotta elettrica è un atto importante per l'ecologia con un'economia di 576 tonnellate di CO2 all'anno così come una riduzione del rumore, ha aggiunto la responsabile.

Da notare che l'elettricità utilizzata per ricaricare i veicoli proviene al 100% da energia rinnovabile. La Posta punta a raggiungere la neutralità climatica nelle proprie attività a partire dal 2030 e le emissioni nette pari a zero dal 2040.

L'elettrificazione della flotta continuerà nelle città di Bienne (BE), Lucerna, Winthertur (ZH) e Basilea. Nel 2026 sarà la volta di Lugano e Losanna, dove occorrerà affrontare altre sfide, in particolare legate all'autonomia dei veicoli. In effetti bisognerà tener conto dei tragitti da e verso il centro di distribuzione di Daillens (VD), oltre a numerose salite a Losanna.

Ancora 4000 veicoli

In totale, la flotta della Posta conta più di 7000 veicoli elettrici. Dal 2017, i 6080 scooter a tre ruote sono tutti a trazione elettrica. Circa 640 veicoli elettrici a quattro ruote sono in servizio per la consegna di pacchi e lettere e 600 per altri servizi. Al più tardi entro il 2030 si aggiungeranno altri circa 4000 veicoli elettrici per le consegne in tutta la Svizzera.

