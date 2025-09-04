  1. Clienti privati
Disponibili da quando? Ecco il nuovo francobollo della Posta: è con l'Anitra WC, invenzione tutta svizzera

SDA

4.9.2025 - 10:31

Il nuovo francobollo presentato oggi.
Il nuovo francobollo presentato oggi.
Keystone

La Posta Svizzera rende omaggio ancora una volta al genio creativo elvetico con una nuova serie di francobolli speciali: è il turno dell'iconica Anitra WC, la particolare bottiglia che ha rivoluzionato la pulizia del bagno. Lo ha indicato oggi la Posta nel suo blog.

Keystone-SDA

04.09.2025, 10:31

04.09.2025, 11:00

Correva l'anno 1980 quando Walter Düring-Orlob, della Düring AG, azienda familiare di Dällikon (ZH), si pose una domanda tanto semplice quanto cruciale: come applicare i prodotti per la pulizia sotto il bordo del WC senza fatica?

La risposta fu una bottiglia dalla forma ricurva, simile a un collo d'anatra, che con un gesto intuitivo permette di raggiungere agevolmente ogni angolo del water.

Brevettata in Svizzera, l'AnitraWC è diventata un'icona globale, sinonimo di praticità e innovazione, si legge nel blog.

Oggi, la Posta celebra questo simbolo del design funzionale con un francobollo unico, arricchito da una vernice profumata al fresco aroma di agrumi, che richiama l'essenza dell'Anitra WC.

Questa nuova emissione si inserisce nella tradizione della Posta di valorizzare le invenzioni svizzere che hanno conquistato il mondo, unendo funzionalità e creatività.

Accanto a questa emissione, la Posta dedica un francobollo anche all'artista svizzero Jean Tinguely, maestro dell'arte cinetica: l'omaggio al friburghese completa la serie, celebrando l'arte e l'innovazione che contraddistinguono il patrimonio culturale svizzero.

I nuovi francobolli sono disponibili per l'acquisto da subito.

