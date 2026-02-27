Il mercato postale svizzero ha registrato nel 2025 un leggero calo del fatturato dello 0,3%, attestandosi a poco meno di 4,3 miliardi di franchi. Secondo la Commissione federale delle poste (PostCom), ciò è dovuto alla costante diminuzione degli invii di lettere.

Nonostante queste difficoltà, la Posta è riuscita a conseguire un risultato consolidato complessivamente positivo, sottolinea oggi in un comunicato PostCom. Sul mercato dei pacchi, invii espressi e per corriere, il fatturato e i volumi sono aumentati del 4% rispetto al 2024. Escludendo il servizio universale, il risultato è positivo e ammonta a 28 milioni di franchi, in particolare grazie a PostFinance.

Con 1,5 miliardi di invii nel 2025, il volume delle lettere spedite è diminuito di circa un quinto dal 2021. Per la prima volta, i costi legati alle spedizioni di lettere del servizio universale non sono stati coperti. In questo ambito è stata registrata una perdita di 137 milioni di franchi.

Modificando l'ordinanza sulla Posta lo scorso primo aprile, il Consiglio federale ha ridotto gli obiettivi fissati in materia di qualità al fine di migliorare il finanziamento del servizio universale.

Di fronte ai cambiamenti negli stili di vita e nelle abitudini dei consumatori, nonché alla progressiva sostituzione delle lettere fisiche con gli invii elettronici, occorre avviare una riflessione approfondita sulla pertinenza del servizio postale universale così come lo conosciamo oggi, scrive PostCom.

È stato anche riscontrato un deficit crescente nella distribuzione dei giornali. Inoltre, il settore della consegna dei pacchi non copre interamente i propri costi.

Leggera riduzione degli uffici postali

Alla fine del 2025, il gigante giallo ha registrato la perdita di 13 punti di accesso con servizio. Il numero degli uffici postali è diminuito di 47, attestandosi a 718, quello delle agenzie postali è aumentato di 34 unità, raggiungendo quota 1'264.

Ben 1'922 regioni offrono un servizio a domicilio, con un incremento di 11 regioni rispetto all'anno precedente. Questo aumento è dovuto allo sviluppo della rete e alla trasformazione degli uffici postali in agenzie postali. Di conseguenza, le economie domestiche che beneficiano della consegna a domicilio sono leggermente aumentate, raggiungendo quota 534'834. Ciò corrisponde all’11,4% delle famiglie in Svizzera.

Sia per la distribuzione di lettere, pacchi o giornali, la Posta ha rispettato i requisiti normativi della PostCom. Oltre il 97% delle lettere e oltre il 96% dei pacchi sono stati consegnati entro i termini previsti.

Per quanto riguarda i quotidiani in abbonamento, che in linea di principio devono essere consegnati a tutte le economie domestiche entro le 12.30 ovunque non sia previsto un recapito mattutino, la Posta ha raggiunto un valore annuo del 97,8% in tutta la Svizzera.