  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Svizzera PostFinance fa cassa, cede importante partecipazione in Swissquote

SDA

2.12.2025 - 19:00

Swissquote è una realtà ben consolidata della finanza online.
Swissquote è una realtà ben consolidata della finanza online.
Keystone

PostFinance ha ceduto una parte della sua partecipazione in Swissquote: la filiale della Posta ha venduto azioni pari al 3,5% del capitale azionario della banca online.

Keystone-SDA

02.12.2025, 19:00

02.12.2025, 19:08

La cessione è avvenuta nell'ambito di una «razionalizzazione strategica del portafoglio», ha indicato oggi all'agenzia Awp una portavoce di PostFinance. L'obiettivo è quello di «focalizzare in modo mirato» le partecipazioni. L'impresa detiene ora una quota di circa l'1,5% di Swissquote.

«Lo sviluppo positivo di Swissquote negli ultimi anni dimostra che l'azienda è oggi forte e indipendente e non necessita più della partecipazione strategica di un investitore come PostFinance», ha spiegato l'addetta stampa. La collaborazione operativa tra le due imprese rimarrà comunque invariata e proseguirà indipendentemente dalla struttura del capitale: ad esempio Swissquote continuerà a gestire la piattaforma di e-trading di PostFinance. Per quanto riguarda l'app finanziaria Yuh, lanciata nel 2022 come joint venture, le strade dei due istituti finanziari si sono invece separate alcuni mesi or sono: nell'estate del 2025 Swissquote ha rilevato dalla controparte la quota del 50% di Yuh.

Dal punto di vista finanziario, la cessione del pacchetto azionario avrà un impatto sul bilancio 2025 della filiale della Posta: la società si aspetta che la vendita contribuisca positivamente all'utile netto ante imposte con un importo «nell'ordine di centinaia di milioni», ha fatto sapere la funzionaria addetta alla comunicazione.

Alla borsa di Zurigo l'azione Swissquote perdeva oggi pomeriggio circa il 5%. Dall'inizio di gennaio ha però guadagnato il 30% e ampiamente positiva, nella misura del +415%, è anche la performance sull'arco di cinque anni. Alla fine di agosto il titolo aveva raggiunto il massimo annuale di 576,50 franchi. Il corso ha poi però subito un calo significativo, In linea con la recente debolezza del Bitcoin. Gli obiettivi di corso di molti analisti sono ancora però elevati: ad esempio la scorsa settimana Bank of America raccomandava l'acquisto e aveva come traguardo un prezzo di 543 franchi.

I più letti

Nonostante viva a Montecarlo, Jannik Sinner paga un sacco di tasse in Italia
L'autobus di lusso che sfida l'aereo: si viaggia come in business class e si inquina molto meno
Dopo il grave incidente, Sarrazin rivela: «Mi hanno asportato metà del cranio»

Altre notizie

Tempo libero. Suva mette in guardia da incidenti di sci costosi all'estero

Tempo liberoSuva mette in guardia da incidenti di sci costosi all'estero

L'idea svizzera. L'autobus di lusso che sfida l'aereo: si viaggia come in business class e si inquina molto meno

L'idea svizzeraL'autobus di lusso che sfida l'aereo: si viaggia come in business class e si inquina molto meno

Commercio al dettaglio. Il Black Friday si conferma debole, acquisti con carte sono in calo

Commercio al dettaglioIl Black Friday si conferma debole, acquisti con carte sono in calo