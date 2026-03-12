  1. Clienti privati
Servizi finanziari PostFinance ha incassato di meno, ma guadagnato di più nel 2025

SDA

12.3.2026 - 14:00

PostFinance vede migliorare la redditività.
Keystone

Nel 2025 PostFinance ha incassato di meno, ma i profitti sono saliti: la filiale finanziaria della Posta ha visto i ricavi scendere (su base annua) del 16% a 1,6 miliardi di franchi, mentre l'utile operativo si è attestato a 290 milioni, il 34% in più dell'anno prima.

12.03.2026, 14:02

I clienti sono diminuiti dell'1% a 2,4 milioni, emerge dalle informazioni pubblicate oggi a livello di gruppo. I patrimoni della clientela si sono attestati a 112,8 miliardi di franchi, mentre le transazioni nel traffico pagamenti hanno raggiunto quota 1,5 milioni. L'organico – espresso in equivalenti a tempo pieno – è di 3510 dipendenti.

«PostFinance è riuscita a migliorare il risultato d'esercizio in un contesto di tassi d'interesse complesso e a contribuire così al solido risultato della Posta», si legge nel comunicato diffuso dalla casa madre.

