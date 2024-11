Interessati anche i prelievi ai postomat. (immagine d'archivio) Keystone

Un guasto tecnico presso Postfinance ha causato questo pomeriggio problemi in tutta la Svizzera fino alle 18.00.

SDA

L'e-banking è stato paralizzato, ma anche i prelievi di contanti presso i postomat ne hanno risentito. Solo i pagamenti con le carte di credito erano possibili.

«Non tutti i metodi di pagamento di Postfinance sono disponibili. Ciò è dovuto a un guasto tecnico», aveva dichiarato all'agenzia Keystone-ATS il portavoce di Postfinance Rinaldo Tibolla, confermando una notizia del portale online ZüriToday.

Poiché l'applicazione di Postfinance non era disponibile, non era nemmeno possibile accedere ai servizi di e-finance (e-banking). In alcuni casi anche Twint non funzionava più.

Verso le 18.00 il problema è stato risolto. Tutti i sistemi sono tornati a funzionare, ha fatto sapere l'azienda.

mp, ats