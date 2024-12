PostFinance è chiamata a rinnovare i vertici. Keystone

Si sta rivelando più difficile di quanto atteso la ricerca di un nuovo responsabile finanziario (CFO) di PostFinance.

Keystone-SDA, hm, ats SDA

Nell'attesa la filiale della Posta attiva nei servizi finanziari ha quindi optato per un interim, nella persona di Marc Bonfils, attuale responsabile del comparto tesoreria.

«Per numerose aziende occupare una funzione di alto livello è una sfida», afferma il Ceo Beat Röthlisberger, citato in un comunicato. «La ricerca di una nuova o di un nuovo CFO sta richiedendo più tempo del previsto». Bonfils è un manager di grande valore ed esperienza, aggiunge il presidente della direzione: conosce perfettamente non solo PostFinance, ma anche l'intero settore finanziario. Garantirà in tal modo la continuità nella direzione finanziaria.

Come già annunciato in giugno, l'attuale CFO Kurt Fuchs lascerà l'incarico nel febbraio del 2025, dopo oltre tredici anni in carica. Bonfils sarà il suo temporaneo successore a partire dal primo marzo.