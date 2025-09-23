FEDPowell: «Un taglio dei tassi troppo aggressivo spinge l'inflazione al rialzo»
SDA
23.9.2025 - 19:10
Il presidente della Fed Jerome Powell mette in guardia: tagli troppo aggressivi dei tassi di interesse potrebbero spingere l'inflazione al rialzo.
Keystone-SDA
23.09.2025, 19:10
23.09.2025, 19:30
SDA
«Se tagliamo troppo aggressivamente, potremmo lasciare incompiuto il lavoro sull'inflazione e dover invertire la rotta in seguito», ha precisato Powell notando come dall'altra parte «se manteniamo una politica restrittiva troppo a lungo, il mercato del lavoro potrebbe indebolirsi inutilmente».
I rischi al ribasso per l'occupazione sono saliti e i recenti aumenti dei prezzi riflettono i dazi, ha detto Powell, ribadendo che per la Fed non esiste un strada di politica monetaria priva di rischi. «L'incertezza sull'inflazione resta alta», ha messo in evidenza Powell.