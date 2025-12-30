  1. Clienti privati
L'allarme Presidente ASSM, costi amministrativi sanità fuori controllo

SDA

30.12.2025 - 14:09

Secondo Perrier bisogna snellire la documentazione dei pazienti.
Keystone
Keystone

I costi amministrativi del sistema sanitario sono fuori controllo. A lanciare l'allarme è il presidente dell'Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM), Arnaud Perrier, secondo cui bisognerebbe risparmiare sulla documentazione dei pazienti.

Keystone-SDA

30.12.2025, 14:09

30.12.2025, 14:11

Un quarto della popolazione rinuncia alle cure mediche per motivi economici. «Siamo costosi, ma non troppo», ha sostenuto Perrier in un'intervista concessa oggi ai giornali del gruppo CH Media. In compenso, le spese amministrative stanno aumentando senza freni.

Stando a Perrier, presentare una documentazione efficace dovrebbe essere una parte obbligatoria della formazione medica. «Un risultato chiaro di una TAC non ha bisogno di un romanzo», ha aggiunto, indicando nelle cartelle elettroniche e nell'intelligenza artificiale degli strumenti in grado di ottimizzare il lavoro. Entrambe infatti potrebbero aiutare i medici nella lunga procedura di presentazione delle richieste di rimborso alle casse malati.

Il presidente dell'ASSM lamenta inoltre il fatto che molte persone si recano al pronto soccorso nei fine settimana, quando potrebbero aspettare fino al lunedì per una visita. Perrier ritiene quindi che gli orari di apertura degli studi medici debbano venire prolungati per sgravare i servizi d'urgenza.

L'assistenza di base dovrebbe essere facilmente accessibile anche la mattina presto, la sera tardi e nei week-end per alleviare questa pressione, ha suggerito l'esperto, precisando che i medici disponibili al di fuori del normale orario d'ufficio andrebbero adeguatamente retribuiti.

