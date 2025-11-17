Le voci non si placanoUBS trasferirà la sua sede negli USA?
17.11.2025 - 16:52
Il presidente di UBS, Colm Kelleher, avrebbe discusso con il segretario di Stato al tesoro degli Stati Uniti, Scott Bessent, l'ipotesi di spostare il quartier generale del numero uno bancario elvetico negli USA. Lo riporta il Financial Times, citando tre fonti anonime a conoscenza della questione, secondo cui la discussione si è svolta «negli ultimi mesi».
Secondo il quotidiano economico-finanziario britannico l'ipotesi si inserisce nell'ambito del braccio di ferro tra i vertici di UBS e il governo svizzero sui requisiti patrimoniali supplementari che Berna vuole dalla grande banca elvetica.
Secondo stime pubblicate in giugno dal Consiglio federale, UBS dovrebbe dotarsi di 18 miliardi di dollari di capitale aggiuntivo supplementare per soddisfare i requisiti. I fondi propri dovrebbero quindi ammontare a 26 miliardi di dollari, un livello che i vertici della banca considerano «estremo e sproporzionato».
Non è comunque la prima volta che voci circolano sul trasferimento negli Usa della sede di UBS.