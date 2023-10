Difficile trovare abitazioni vuote: l'offerta resta carente e la domanda elevata. Keystone

Tra luglio e settembre gli affitti per gli appartamenti di nuova costruzione sono aumentati dello 0,9% rispetto al secondo trimestre, mentre quelli in edifici più vecchi sono restati stabili (-0,1%). Su base annua, entrambi i segmenti fanno registrare un rincaro.

Stando a quanto comunica oggi la società di consulenza immobiliare Fahrländer Partner Raumentwicklung (FPRE), nel confronto con il terzo trimestre 2022 le pigioni dei nuovi appartamenti sono più alte del 3,6% e quelle dei vecchi dell'1,3%.

In quasi tutte le regioni, riferisce una nota, si osserva un incremento del costo degli affitti residenziali. Nel segmento delle nuove costruzioni, si segnalano aumenti importanti nel giro di un anno nel Giura (+6,4%), a Basilea (+4,2%), nell'Altipiano (+4,0%) e nella regione di Zurigo (+3,9%).

In controntendenza solo la zona che gli autori dello studio denominano «Svizzera del sud». In questo caso, i prezzi sono scesi dell'1,2% (nuovi) e del 3,5% (vecchi).

Sempre meno abitazioni vuote

Secondo Stefan Fahrländer, citato nel comunicato, «nel 2023 il tasso di abitazioni vuote è diminuito per il terzo anno consecutivo. Da un lato, in Svizzera c'è una carenza di offerta, dall'altro la domanda di alloggi è elevata, grazie all'immigrazione netta e al perdurare della buona situazione economica». Per l'esperto, questo mix sta facendo salire i costi, un trend che non dovrebbe invertirsi nei prossimi mesi.

Per quel che concerne le locazioni per superfici a uso lavorativo, la progressione alla voce nuovi contratti è stata del 3,6% nel paragone con il periodo aprile-giugno e dell'1,7% in quello con dodici mesi prima.

L'andamento varia molto da regione a regione. Rispetto al terzo trimestre 2022 ad esempio, Basilea (+4,4%) e Zurigo (+4,1%) hanno fatto i conti con le crescite maggiori, mentre un sensibile calo degli affitti per uffici è in atto nella Svizzera del sud (-8,9%) e orientale (-6,9%).

bt, ats