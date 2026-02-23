  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Congiuntura Prezzi alla produzione e all'importazione ancora in diminuzione

SDA

23.2.2026 - 09:30

I cali di prezzo sono stati registrati soprattutto per prodotti petroliferi (foto d'archivio)
I cali di prezzo sono stati registrati soprattutto per prodotti petroliferi (foto d'archivio)
Keystone

Nel gennaio 2026 l'indice totale dei prezzi alla produzione e all'importazione è diminuito dello 0,2% rispetto al mese precedente, portandosi a 99,8 punti (dicembre 2025 = 100). Su base annua si registra una flessione del 2,2%.

Keystone-SDA

23.02.2026, 09:30

23.02.2026, 10:16

È quanto emerge dai risultati dell'Ufficio federale di statistica (UST).

Rispetto al mese di dicembre 2025 l'indice dei prezzi alla produzione è sceso dello 0,2% e ha registrato un calo soprattutto per energia elettrica, strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche, prodotti petroliferi e suini da macello. Sono invece rincarati i prezzi degli orologi.

Da parte sua l'indice dei prezzi all'importazione è diminuito dello 0,5% e secondo l'UST il calo è stato determinato in particolare dai prodotti petroliferi, preparati farmaceutici come pure quelli di petrolio greggio e gas naturale.

Sono diminuiti anche i prezzi di strumenti e forniture mediche e dentistiche, caffè verde, prodotti metallici, tablet, nonché quelli di elementi elettronici e schede elettroniche.

Sono invece aumentati i prezzi di frutta a semi e a nocciolo, di metalli e di semilavorati metallici, nonché di ortaggi, meloni e patate.

I più letti

Addestra il suo cane in modo che smaltisca illegalmente i rifiuti al suo posto
Marie-Therese Nadig aveva solo 17 anni: «Un fondista scavalcò il filo spinato per raggiungere noi donne»
Pescatore cattura un pesce siluro gigante nel Lago di Costanza, ecco quanto misura
Ecco cosa si sa sull'uomo entrato nella residenza privata di Trump e poi ucciso
Messico: nelle violenze dopo l'uccisione di «El Mencho», capo del cartello di Jalisco, morte quasi 30 persone

Altre notizie

Energia. Alpiq rileva una centrale idroelettrica nel nord della Spagna

EnergiaAlpiq rileva una centrale idroelettrica nel nord della Spagna

Turismo invernale. GR: skilift a Samedan chiude proprio nel bel mezzo della stagione

Turismo invernaleGR: skilift a Samedan chiude proprio nel bel mezzo della stagione

Ferrovie. FFS: la puntualità sulla tratta Stoccarda-Zurigo è migliorata col cambio degli orari

FerrovieFFS: la puntualità sulla tratta Stoccarda-Zurigo è migliorata col cambio degli orari