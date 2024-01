In media una vettura nuova costa oltre 60'000 franchi. Keystone

I prezzi delle automobili sono saliti a nuovi record nel 2023, con aumenti rispetto all'anno prima che si sono attestati al 5% per le vetture nuove e al 4% per le occasioni, con punte del +10% per la trazione elettrica fresca di fabbrica.

È quanto emerge da un'analisi del portale online AutoScout24.

Il costo medio di un'auto di prima immatricolazione si è attestato a 60'600 franchi, mentre nell'usato sono stati raggiunti 37'000, franchi, è stato osservato prendendo in considerazione centinaia di migliaia di inserzioni sul sito. Nel 2022 i due dati erano rispettivamente di 56'000 e di 30'400 franchi.

«L'aumento delle inserzioni di auto nuove sulle nostre piattaforme è una chiara indicazione che la situazione delle disponibilità presso i concessionari sta cambiando in modo positivo per gli acquirenti», commenta Alberto Sanz de Lama, dirigente presso AutoScout24, citato in un comunicato. «La maggiore disponibilità non solo consente una scelta più ampia, ma potrebbe anche indicare che i prezzi tenderanno a diminuire nei prossimi mesi».

Notevole è anche la crescita delle e-car. «Un veicolo su cinque promosso su AutoScout24 è ora elettrico e in questo comparto il mercato dell'usato è cresciuto del 34% in un anno sulla nostra piattaforma», conclude l'esperto.

hm, ats