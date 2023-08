Crescono i prezzi delle abitazioni in Svizzera. Keystone

I prezzi degli alloggi di proprietà sono aumentati nel corso del secondo trimestre. Per le case individuali e per gli appartamenti si sono registrate accelerazioni sia rispetto al trimestre precedente che su base annua.

L'indice svizzero dei prezzi degli immobili residenziali (IMPI) è progredito del 2,4% su un anno a 115,9 punti, si legge in un comunicato odierno dell'Ufficio federale di statistica (UST). Per le case, i prezzi sono cresciuti del 2,7%, e per gli appartamenti del 2,1%.

Rispetto ai tre mesi precedenti, l'indice ha fatto registrare un incremento dell'1,2%.

Gli aumenti hanno riguardato tutti gli appartamenti, ma la crescita maggiore si è registrata nei comuni urbani di agglomerati medio-grandi.

L'indice IMPI viene pubblicato trimestralmente solo dall'autunno 2020. Secondo l'UST viene calcolando prendendo in considerazione circa 7000 transazioni in tutte le regioni svizzere, con dati provenienti dai 25 maggiori istituti ipotecari.

ib