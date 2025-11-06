  1. Clienti privati
Risparmi per circa 65 milioni Ecco ben 300 medicinali che da dicembre saranno meno cari in Svizzera

SDA

6.11.2025 - 10:54

Prezzi di molte medicine in calo nel 2025.
Prezzi di molte medicine in calo nel 2025.
Keystone

La Confederazione ha ridotto quest'anno i prezzi di quasi 300 medicinali in media del 12%. Il risparmio ammonta a circa 65 milioni di franchi. Per l'intero periodo di revisione triennale, l'effetto di contenimento costi dovrebbe raggiungere circa 335 milioni.

Keystone-SDA

06.11.2025, 10:54

06.11.2025, 14:53

Dal 2017 l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) esamina annualmente i prezzi di un terzo dei farmaci rimborsati dalle casse malati. I criteri sono efficacia, appropriatezza ed economicità, precisa l'UFSP in una nota. Si tratta di un contributo importante al contenimento dei costi nel settore sanitario.

A causa di carenze nell'approvvigionamento, le eccezioni – ovvero la rinuncia a riduzioni di prezzo – sono in aumento, si legge nel comunicato. Nel 2025 l'UFSP ha già concesso deroghe per 55 farmaci.

