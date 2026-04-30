I prezzi degli alloggi di proprietà in Svizzera continuano ad aumentare (foto simbolica) Keystone

Comprare casa diventa sempre più caro in Svizzera: nel primo trimestre l'indice dei prezzi degli immobili residenziali (IMPI) è aumentato dell'1,5% rispetto al trimestre precedente attestandosi a 126,8 punti, indica oggi l'Ufficio federale di statistica (UST).

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Su base annua si registra un incremento del 4,7%

A livello nazionale il costo delle case unifamiliari tra gennaio e marzo ha segnato un +1,1% e quello degli appartamenti di proprietà un +1,8%, indica la nota. L'incremento dei prezzi delle proprietà residenziali è stato particolarmente marcato nei comuni urbani dei grandi agglomerati (+3,1%), mentre sono rimasti stabili i prezzi nelle città più piccole e al di fuori degli agglomerati.

L'evoluzione mostra che la tendenza al rialzo sul mercato immobiliare continua nonostante i prezzi già elevati. Rispetto all'anno precedente, sia le case unifamiliari (+4,6%) che gli appartamenti di proprietà (+4,8%) hanno subito un netto aumento.