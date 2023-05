In Svizzera il costo dei voli salirà ancora, ecco perché

Viaggiare diventerà più caro. Keystone

Viaggiare in aereo costerà sempre di più, non solo per effetto della ripresa post-pandemia, dell'aumento del costo del carburante e più in generale del rincaro, bensì anche sulla scia delle misure di protezione del clima.

Lo segnala un articolo dedicato al tema e pubblicato lunedì da La Liberté.

«A medio e lungo termine ci aspettiamo che i biglietti aerei diventino più cari, poiché gli sforzi in favore dello sviluppo sostenibile implicano investimenti e oneri elevati», afferma Meike Fuhlrott, portavoce della compagnia aerea Swiss, in dichiarazioni riportate dalle testata friburghese.

Investimenti massicci per gli obiettivi climatici

La tendenza viene confermata anche da Stéphane Jayet, vice-presidente della Federazione svizzera di viaggi (FSV), l'associazione che riunisce le agenzie del settore.

«Nei prossimi 5-10 anni i vettori aerei dovranno compiere molti sforzi, investendo massicciamente per raggiungere i loro obiettivi climatici previsti entro il 2050», spiega al quotidiano l'esperto. «I clienti approfitteranno di questi sviluppi tecnologici, ma dovranno passare alla cassa».

hm, ats