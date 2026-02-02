  1. Clienti privati
Metalli preziosi Crolla il prezzo dell'oro: Spot scambiato a 4'434 dollari, -9,39%

SDA

2.2.2026 - 07:57

Proseguono le vendite dell'oro dopo i massimi storici raggiunti solo pochi giorni fa. (Foto simbolica)
Proseguono le vendite dell'oro dopo i massimi storici raggiunti solo pochi giorni fa. (Foto simbolica)
Keystone

Non si arresta il sell-off su oro e argento che estendono ulteriormente le vendite, aggravando le perdite dopo i crolli di venerdì e i nuovi massimi storici toccati solo pochi giorni prima.

Keystone-SDA

02.02.2026, 07:57

02.02.2026, 08:11

Il metallo prezioso con consegna immediata (Gold spot) passa di mano a 4'434 dollari l'oncia con una flessione del 9,39% mentre l'oro con consegna ad aprile (Comex) è scambiato a 4'567,50 dollari con una riduzione del 3,74%.

Il prezzo dell'argento scende a 75,89% con una diminuzione del 3,62%.

