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Ecco quanto Il prezzo della benzina e del diesel sono in calo. Ma paghiamo molto di più rispetto all'inizio della guerra all'Iran

SDA

9.6.2026 - 14:00

Il carburante costa un po' di meno.
Il carburante costa un po' di meno.
Keystone

Dopo mesi di rincari gli automobilisti svizzeri possono tirare un sospiro di sollievo: i prezzi del carburante negli ultimi tempi stanno scendendo, seppur lentamente.

Keystone-SDA

09.06.2026, 14:00

09.06.2026, 14:51

Secondo i dati pubblicati dal Touring Club Svizzero (TCS), attualmente il costo medio di un litro di benzina senza piombo 95 si attesta a 1,88 franchi, mentre la 98 costa 1,99 franchi.

Rispetto a fine maggio si registra quindi un calo di 3 centesimi per entrambe le qualità. Anche il diesel è diventato più conveniente: viene ora venduto a 2,10 franchi, ovvero 2 centesimi in meno rispetto a poche settimane or sono.

Stiamo pagando il 15% in più di prima

Il quadro cambia però drasticamente se il confronto viene effettuato con il periodo precedente all'inizio del conflitto in Medio Oriente, che ha sconvolto i mercati energetici.

A fine febbraio il TCS rilevava infatti prezzi molto più bassi: 1,67 franchi per la 95, 1,78 franchi per la 98 e 1,79 franchi per il diesel.

Ciò significa che oggi la benzina costa circa il 15% in più rispetto ad allora, mentre il rincaro per il gasolio sfiora il 20%.

Il TCS pubblica il prezzo medio al litro di carburante sulla base dell'analisi di diverse fonti. Il costo effettivo alla pompa di benzina varia però chiaramente a seconda della regione e del singolo distributore.

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