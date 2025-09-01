  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Metalli preziosi Prezzo di oro e argento in rialzo in attesa del taglio dei tassi della FED

SDA

1.9.2025 - 17:01

Gli investitori cercano beni rifugio.
Gli investitori cercano beni rifugio.
Keystone

La prospettiva di un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve spinge, sui mercati mondiali, le quotazioni dei metalli preziosi.

Keystone-SDA

01.09.2025, 17:01

01.09.2025, 17:24

L'oro si è avvicinato alla soglia dei 3500 dollari l'oncia, il massimo storico toccato nello scorso mese di aprile e ora scambia a 3477 dollari (+0,9%). Acquisti anche sull'argento che passa di mano a 40,75 dollari l'oncia con un balzo del 2,6%, portando il rialzo annuale a +40%.

Si tratta dell'ennesimo aumento per i metalli, da sempre considerati come beni rifugio dagli investitori alle prese con le incertezze geopolitiche e i dazi e ora con un prossimo calo dei rendimenti dei prodotti finanziari, cui si aggiunge anche l'attacco del presidente americano Donald Trump all'indipendenza della banca centrale.

Negli ultimi 3 anni le quotazioni di oro e argento sono così raddoppiate, aiutate anche, come sottolinea Bloomberg, dal recente indebolimento del dollaro che aumenta il potere di acquisto da parte di Cina e India, i maggiori consumatori di oro.

I più letti

Belen Rodriguez: «Le mie ultime storie? Solo per riempire il vuoto»
Mentre in Svizzera i lupi si uccidono, gli USA hanno una soluzione: gli AC/DC!
Vasco Rossi in Puglia con fan invadenti: «Non faccio parte del biglietto vacanza dell’hotel!»
Ecco sette cambiamenti che avvengono in Svizzera in questo mese di settembre
Il nuovo fidanzato sorprende Michelle Hunziker con un gesto romantico

Altre notizie

Agricoltura. Prodotti lattiero-caseari soffrono per dazi USA, stanziati 16 mln

AgricolturaProdotti lattiero-caseari soffrono per dazi USA, stanziati 16 mln

Mercati azionari. La Borsa svizzera chiude in lieve ribasso

Mercati azionariLa Borsa svizzera chiude in lieve ribasso

Aviazione. All'aeroporto di Zurigo traffico passeggeri ancora in crescita: +5% in agosto

AviazioneAll'aeroporto di Zurigo traffico passeggeri ancora in crescita: +5% in agosto