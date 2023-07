GAM è un marchio assai noto nel mondo della finanza svizzera. Keystone

Primo semestre difficile per GAM: il gestore patrimoniale zurighese che fino a qualche tempo fa era presente anche sulla piazza di Lugano ha visto diminuire gli attivi amministrati e si aspetta una perdita operativa.

Stando ai dati provvisori diffusi stamani i patrimoni in gestione alla fine di giugno ammontavano a 68 miliardi di franchi, a fronte dei 75 miliardi di fine dicembre. La società prevede di chiudere i conti semestrali con un risultato netto negativo per 71 milioni di franchi, dopo la perdita di 276 milioni già subita nello stesso periodo del 2022.

La borsa non ha apprezzato le novità odierne: in giornata il titolo dell'impresa è arrivato a perdere oltre il 5%. Dall'inizio dell'anno la performance è da dimenticare, pari al -54%, e pure sull'arco degli ultimi tre anni il giudizio non dà scampo: -82%.

Fondato nel 1983, GAM è un gestore patrimoniale indipendente che offre soluzioni di investimento per istituzioni, mediatori finanziari e privati. Ha uffici in 14 paesi e un organico di 540 dipendenti. La società è quotata in borsa dal 2009.

hm, ats