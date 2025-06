Eurostar si apre al mercato svizzero. Keystone

La compagnia ferroviaria Eurostar intende offrire nei prossimi anni per la prima volta un collegamento diretto in treno tra la Svizzera e la Gran Bretagna.

Keystone-SDA SDA

La filiale del gruppo francese SNCF ha annunciato oggi un'espansione della sua rete di rotte, che attualmente collega principalmente Londra con Bruxelles, Amsterdam e Parigi.

Eurostar ha intenzione di aprire a nuove destinazioni nei primi anni 2030, con collegamenti fra Londra e Ginevra nonché tra Londra e Francoforte, più un'altra tra Amsterdam e Ginevra.

Eurostar ha in programma di acquistare fino a 50 nuovi convogli da far transitare nel tunnel della Manica entro il 2030 e si è posta l'obiettivo di trasportare 30 milioni di passeggeri all'anno entro la fine del decennio. «La domanda di viaggi in treno in Europa è forte e i clienti desiderano viaggiare più lontano che mai», ha affermato la Ceo di Eurostar Gwendoline Cazenave.

È la prima volta che la compagnia presenta collegamenti diretti verso la Svizzera e la Germania. E più in generale gli annunci di nuovi servizi tra Londra e il continente sono piuttosto rari, a causa della necessità di aprire una sorta di frontiera britannica nelle stazioni interessate, reclutando agenti di polizia per effettuare i controlli. Il più recente potenziamento risale al 2020, con l'inaugurazione della tratta Londra-Amsterdam.

L'operatore del tunnel sotto la Manica vede un potenziale di due milioni di passeggeri all'anno tra Londra e la Germania; per Ginevra si parla di un milione di clienti. Con i nuovi treni Eurostar spera anche di aumentare la frequenza dei viaggi tra Londra e Parigi, per attirare altri due milioni di passeggeri all'anno su tale tratta.