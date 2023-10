È probabile che l'anno prossimo gli affitti continuino a salire, dopo essere già aumentati nel 2023, secondo uno studio di Wüest Partner.

Immagine simbolica. © Ti-Press / Benedetto Galli

Gli esperti della società di consulenza danno la colpa al basso livello di attività edilizia e alla mancanza di case sfitte, mentre la popolazione è in crescita.

«Al momento non si intravedono segnali di miglioramento del mercato svizzero delle abitazioni in affitto nel breve e medio termine», sottolineano gli specialisti di Wüest Partner, in particolare a causa della mancanza di slancio da parte delle nuove licenze edilizie.

Nel secondo trimestre, la media su 12 mesi dei permessi di costruzione di abitazioni in affitto è stata inferiore del 9,5% rispetto alla media decennale. Al primo giugno, c'erano solo 43'600 appartamenti sfitti a livello nazionale, pari a un tasso di sfitto dell'1,6%.

Gli autori dello studio avvertono che il basso livello di attività edilizia e la crescita demografica faranno sì che questo fenomeno continui. Per quanto riguarda le locazioni esistenti, prevedono un aumento medio degli affitti del 2,8% quest'anno e del 3,7% nel 2024.

mp