Svizzera La produttività del lavoro torna a crescere nel 2024

SDA

29.9.2025 - 20:00

L'efficienza è aumentata.
Keystone

Dopo un 2023 caratterizzato da un calo dello 0,9% la produttività del lavoro dell'economia è tornata a crescere nel 2024 in Svizzera, segnando +1,2%. Lo ha indicato oggi l'Ufficio federale di statistica (UST).

Keystone-SDA

29.09.2025, 20:00

29.09.2025, 20:16

Il dato tiene conto della revisione dei conti nazionali, un'operazione che integra nuovi dati nonché miglioramenti metodologici e che ha un impatto sulla serie di informazioni relative al 1995-2023, precisano i funzionari di Neuchâtel.

