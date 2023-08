Il calo della produzione nell'industria non è stato così forte come nel settore delle costruzioni (foto simbolica) Keystone

Nel secondo trimestre la produzione nel settore secondario in Svizzera è scesa dell'1,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, interrompendo la crescita della produzione in atto dal primo trimestre 2021.

Gli aumenti dei prezzi hanno tuttavia permesso di incrementare il giro d'affari dell'1,7%. È quanto emerge dai risultati provvisori dell'Ufficio federale di statistica (UST) pubblicati oggi.

Il calo della produzione nell'industria non è stato così forte come nel settore delle costruzioni. In quest'ultimo, nel periodo in rassegna, la produzione è scesa del 3,6% rispetto al secondo trimestre dell'anno scorso, indica l'UST. L'edilizia ha registrato un calo della produzione (-6,9%), così come il genio civile (-1,6%). I lavori di costruzione specializzata hanno subito una flessione della produzione del 2,0%. Il fatturato del settore delle costruzioni è aumentato dello 0,3% rispetto all'anno precedente, quello dell'edilizia è diminuito del 4,3%, mentre quello del genio civile ha registrato un aumento del 2,6%, così come quello dei lavori di costruzione specializzata (+3,1%).

Meno marcato appare invece il calo della produzione per l'industria che nel secondo trimestre è scesa complessivamente dello 0,8% seguendo un andamento irregolare: dopo una flessione dello 0,3% in aprile, l'attività si è ripresa marginalmente dello 0,1% in maggio, per poi scendere nuovamente del 2,6% in giugno. Le vendite per l'intero trimestre, tuttavia, sono aumentate del 2,1%.

ev