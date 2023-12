Il documento della BNS mette in luce una tendenza che è andata accentuandosi. Keystone

Nel 2022 le società con sede in Svizzera hanno rimpatriato fondi per un ammontare di 71 miliardi di franchi dalle affiliate all'estero.

Sono così proseguiti gli ingenti disinvestimenti degli anni antecedenti: la maggior parte (68 miliardi) era ancora riconducibile alle imprese del settore dei servizi, indica la Banca nazionale svizzera (BNS) in un rapporto odierno.

Alla netta riduzione delle partecipazioni finanziarie oltre i confini nazionali hanno però concorso, a differenza degli anni scorsi, non solo le società finanziarie e holding (26 miliardi) bensì anche altri comparti, come quello dei trasporti e delle comunicazioni (29 miliardi) e delle banche (19 miliardi).

Solo in pochi segmenti si sino registrati investimenti netti all'estero: nelle assicurazioni (6 miliardi) e nel commercio (4 miliardi) per quanto riguarda i servizi, nonché nella metallurgia e nei macchinari (5 miliardi) in relazione all'industria.

Per 42 miliardi il rimpatrio di fondi ha interessato i paesi europei, in particolar modo Cipro, Regno Unito e Lussemburgo. Deflussi cospicui sono stati registrati anche nei centri finanziari offshore dell'America centrale e meridionale (34 miliardi). Altre sedi hanno evidenziato invece un afflusso di investimenti diretti svizzeri, sebbene a un livello basso: la maggior parte dei fondi è confluita in Asia (8 miliardi), principalmente a Singapore e nella Corea del Sud.

Le consistenze di investimenti diretti all'estero sono ammontate a 1319 miliardi di franchi, il contrario (investimenti stranieri nella Confederazione) a 1055 miliardi.

hm, ats