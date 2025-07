Quasi un intervistato su sei (16%) ha regolarmente difficoltà a pagare i premi della cassa malati (immagine illustrativa) Keystone/Gaetan Bally

Nonostante l'elevato tenore di vita, molte persone in Svizzera si trovano in difficoltà finanziarie. Un nuovo sondaggio mostra che un adulto su quattro prevede un peggioramento della propria situazione quest'anno rispetto al 2024.

Keystone-SDA, hdl SDA

Hai fretta? blue News riassume per te Uno svizzero su quattro prevede un peggioramento della propria situazione quest'anno rispetto al 2024.

Un'indagine di Comparis mostra inoltre che quasi una persona su tre in Svizzera fatica a coprire tutte le spese.

I costi elevati per l'affitto e i premi della cassa malati, così come la paura di perdere il posto di lavoro, stanno smorzando la fiducia finanziaria. Mostra di più

Secondo un sondaggio di Comparis, un adulto su quattro in Svizzera prevede un peggioramento della propria situazione quest'anno rispetto al 2024. Inoltre quasi una persona su tre fatica a coprire tutte le spese.

I costi elevati per l'affitto e i premi della cassa malati, così come la paura di perdere il posto di lavoro, stanno smorzando la fiducia finanziaria, secondo un comunicato stampa pubblicato giovedì dal portale di confronto dei prezzi in merito al proprio sondaggio.

Le differenze tra i sessi sono notevoli: mentre il 29% degli uomini è ottimista, lo è solo il 18% delle donne. E il 30% delle donne teme un peggioramento della propria situazione finanziaria, ma solo il 23% degli uomini.

I premi di cassa malati pesano sulle tasche dei cittadini

I premi della cassa malati rimangono un onere finanziario significativo. Quasi un intervistato su sei (16%) ha regolarmente difficoltà a pagarli. Nelle famiglie con un reddito mensile fino a 4'000 franchi, il 22% dichiara di avere difficoltà a pagare.

Anche se il 48% degli adulti afferma che, nel complesso, dispone di denaro a sufficienza. Ma poco meno di una persona su quattro (24%) dichiara di dover tenere d'occhio ogni singolo franco e di fare budget molto ristretti per pagare tutte le bollette. Il 6% si lamenta addirittura di non avere abbastanza soldi.

Le persone tra i 36 e i 55 anni sentono particolarmente il peso finanziario: il 9% di loro dichiara di non avere abbastanza soldi. La percentuale è del 4% per i più giovani (tra i 18 e i 35 anni) e del 3% per gli over 55.

Cresce la tentazione di ricorrere a un prestito

Quando il margine di manovra finanziario si riduce, le persone in Svizzera sono più propense a rinunciare a nuove tecnologie ed elettronica (64%), a nuovi vestiti e accessori (61%) e a uscire e mangiare fuori (57%).

L'accensione di un prestito quando il portafoglio è vuoto sta diventando sempre più popolare: questa è un'opzione per il 7% degli intervistati. Con l'11% il ricorso a un prestito è un'opzione principalmente per i giovani tra i 18 e i 35 anni, a differenza dei 36-65enni (7%) e degli anziani (2%).

La maggior parte degli intervistati non ha praticamente modificato le proprie decisioni finanziarie e di consumo a seguito del dibattito sul clima: il 77% ha risposto «ha poca» o «nessuna» influenza. Per il 31% il dibattito sul clima non ha alcun impatto sul proprio comportamento.

Il sondaggio rappresentativo è stato condotto dall'istituto di ricerche di mercato Innofact per conto di Comparis nel giugno 2025 tra 1'034 persone in tutte le regioni della Svizzera.