Roche, Novartis, Nestlé e ABB figurano nella classifica mondiale delle società quotate in borsa con il maggior valore di mercato.

Roche si conferma l'azienda svizzera con il maggiore valore di mercato, seguita da Novartis, Nestlé e ABB (foto d'archivio)

La capitalizzazione di borsa delle prime 100 aziende è aumentata del 18% su base annua, raggiungendo i 62'000 miliardi di dollari, un record secondo uno studio pubblicato oggi dalla società di consulenza EY.

Il colosso farmaceutico Roche si è confermato al 45esimo posto della classifica con una capitalizzazione di mercato pari a 328,5 miliardi di dollari. La sua omologa Novartis si è classificata al 57esimo posto con 286,8 miliardi, mentre Nestlé al 66esimo con 264,5 miliardi, come mostra lo studio. ABB, precedentemente al 143esimo rango, è entrata per un soffio nella top 100 piazzandosi al 99esimo posto con i suoi 196,6 miliardi.

Nove aziende svizzere si sono classificate nella Top 300, tra cui UBS (138esima), Richemont (153esima) e Zurich Insurance (202esima). Holcim e Swiss Re, invece, non figurano più nell'elenco delle 500 aziende con il maggior valore al mondo.

Più della metà delle 100 aziende più quotate a livello globale ha sede negli Stati Uniti, seguite dalle società cinesi al secondo posto, mentre quelle europee hanno perso terreno, passando da 46 a 16 in vent'anni. Al di fuori degli Stati Uniti, solo TSMC (Taiwan) e Saudi Aramco (Arabia Saudita) figurano nella Top 10.

Per settore di attività, sono i gruppi tecnologici a dominare (38), con Nvidia in testa e una capitalizzazione di mercato di 4800 mila miliardi. Seguono a ruota Alphabet, Apple, Microsoft e Amazon.