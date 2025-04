Il famoso agente di borsa Peter Tuchman dopo il crollo del 2020, quando scoppiò il coronavirus. KEYSTONE

La giornata borsistica di lunedì è iniziata con un crollo - in tutto il mondo. Ma per quanto drammatico possa sembrare oggi, ci sono stati capitoli più bui nella storia della finanza. Ecco i cinque peggiori crolli del mercato azionario degli ultimi 100 anni.

La politica di Trump e i dazi imposti dal presidente degli Stati Uniti hanno avuto un impatto notevole. Lunedì i mercati azionari sono colati a picco in tutto il mondo. Gli economisti parlano di «crollo».

Ma non è la prima volta negli ultimi 100 anni che il mercato azionario crolla e i mercati sono in subbuglio. blue News spiega i cinque più grandi crolli della borsa di tutti i tempi.

Giovedì e martedì nero (1929)

Il grande crollo del mercato azionario del 1929, qui davanti alla Borsa di New York. Wikipedia

È passato alla storia come il «venerdì nero», ma in realtà il crollo più epocale di tutti i tempi è iniziato giovedì 24 ottobre 1929 alla Borsa di New York.

Ma a causa del fuso orario, il disastro fu preso in considerazione in Europa solo il venerdì mattina, ed è così che il giorno ha preso il suo nome fuorviante.

Nei «ruggenti anni Venti», gli Stati Uniti erano in euforia grazie al progresso: automobili, elettricità, grattacieli e consumi di massa - l'economia era in piena espansione. Il mercato azionario era diventato uno sport popolare e le azioni erano argomento di conversazione tra parrucchieri, fruttivendoli e tassisti.

Molti investitori sognavano di poter vivere del successo in borsa. Ma il sogno era costruito sulla sabbia.

Innumerevoli investitori avevano acquistato azioni a credito. Quando in ottobre i prezzi delle azioni cominciarono a vacillare, l'intero sistema iniziò a perdere colpi.

Il 29 ottobre 1929, noto come «martedì nero», passarono di mano 16,5 milioni di azioni: un panico senza precedenti. Al punto più basso, nel 1933, le azioni avevano perso in media il 75% del loro valore.

Milioni di persone furono rovinate da un giorno all'altro. Le banche crollarono perché si fondavano su prestiti inesigibili. Lo shock economico si estese ben oltre gli Stati Uniti. Le aziende finanziate dal credito fallirono, provocando una disoccupazione di massa.

L'economia globale è crollata e con essa la coesione sociale.

La crisi economica planetaria non ha paralizzato solo i Paesi industrializzati. Ha distrutto la fiducia, impoverito milioni di persone e spianato la strada alle dittature, in particolare al nazionalsocialismo in Germania.

Lunedì nero (1987)

Il 19 ottobre 1987, sulla piazza di negoziazione della Borsa di New York. X

Il «lunedì nero» del 19 ottobre 1987 rimane ancora oggi il punto di riferimento per il panico sui mercati finanziari: in poche ore il Dow Jones perse più di 500 punti - una perdita giornaliera senza precedenti del 22,6%.

In totale, in un solo giorno furono spazzati via 479 miliardi di dollari. Ma cosa ha scatenato questo drammatico crollo?

Non c'è una causa precisa, ma un pericoloso cocktail di tensioni economiche e decisioni politiche.

L'aggressiva politica economica del presidente statunitense Ronald Reagan, incentrata su massicci tagli alle tasse e alle spese militari, ha portato a un aumento della crescita, ma ha anche fatto lievitare il deficit commerciale.

I tagli al welfare hanno aggravato lo squilibrio sociale, mentre il debito nazionale è esploso. Il dollaro statunitense è stato messo sotto pressione e ha subito un forte calo nel confronto internazionale, soprattutto nei confronti del marco tedesco.

Per stabilizzare la caduta del dollaro, il segretario al Tesoro di Reagan James Baker annunciò un aumento dei tassi di interesse nell'ottobre 1987. La reazione dei mercati: paralisi da shock, poi panico. Gli investitori temevano una contrazione del credito, il ritiro dei capitali e la recessione.

A ciò si aggiunse un guasto tecnico: un sistema informatico di recente introduzione che si basava sul trading automatico non era in grado di gestire il volume di oltre 400 milioni di transazioni. Falsi segnali, ordini di vendita automatici e la mancanza di correzioni umane fecero scendere ulteriormente i prezzi.

Quella che era iniziata a New York si trasformò in poche ore in una crisi globale: anche le borse in Europa e in Asia crollarono. Fu un terremoto sui mercati finanziari.

La bolla delle dot-com scoppia (2000)

Il Nasdaq cade da 5048 punti a 1114. Wikipedia

Era l'epoca della corsa all'oro digitale, ma la grande euforia di internet della fine degli anni '90 si concluse con una delle più grandi debacle borsistiche della storia: lo scoppio della bolla delle dot-com.

Nella scia del risveglio tecnologico, start-up web come Pets.com o theGlobe.com, con modelli di business instabili, si sono lanciate in borsa, spesso senza profitti e talvolta senza un fatturato significativo.

Le somme a cui le società dot-com venivano scambiate in borsa avevano più a che fare con la fantascienza che con la realtà. L'obiettivo: crescere rapidamente, assicurarsi la quota di mercato, i profitti in seguito. Ma per molti il «dopo» non è mai arrivato.

Con l'assenza del temuto problema dell'anno 2000 e l'aumento dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve statunitense nel febbraio 2000, lo scetticismo è cresciuto.

I media economici hanno avvertito che molte di queste società stavano esaurendo i loro fondi. Gli investitori cominciarono a prendere profitto, scatenando una valanga di vendite di panico e quindi il crollo del mercato azionario.

Il Nasqad raggiunse un picco di 5048 punti il 10 marzo 2000, per poi scendere a 1114 punti il 9 ottobre 2002, spazzando via cinquemila miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato.

La Federal Reserve statunitense rispose con massicci tagli dei tassi di interesse, che a loro volta alimentarono la bolla immobiliare degli anni 2000, con conseguenze devastanti: Il crollo successivo, la crisi finanziaria globale dal 2007 in poi, ha avuto origine qui.

La crisi finanziaria dei subprime (2007-2008)

Ciò che era iniziato in modo innocuo si è concluso in modo drammatico. La Borsa di New York nel 2008 durante il crollo. KEYSTONE

Le immagini fecero il giro del mondo: crollo dei prezzi delle azioni, banchieri sbalorditi, piccoli investitori scioccati. I commentatori parlarono della «peggiore crisi dal venerdì nero del 1929», e non esagerarono.

Quello che era iniziato come il sogno americano della casa di proprietà si è trasformato in una catastrofe economica globale. Le origini sono da ricercare nella bolla immobiliare americana: milioni di statunitensi, spesso con un reddito basso o nullo, hanno ricevuto prestiti per acquistare una casa, anche se non avevano né un lavoro né garanzie reali.

Questi cosiddetti «prestiti NINJA» (No Income, No Job, No Assets) non erano un fenomeno marginale, ma venivano concessi in massa a persone che non sarebbero mai state degne di credito in un sistema finanziario sano.

Questo boom creditizio è stato alimentato da tassi di interesse di riferimento estremamente bassi, voluti dal presidente della banca centrale Alan Greenspan, che ha inondato il mercato di denaro a basso costo dopo ogni crisi, come il crollo delle dot-com del 2000.

Questo ha portato a un mercato immobiliare artificialmente gonfiato. Le banche hanno continuato a vendere mutui, impacchettandoli in prodotti finanziari senza valore che venivano scambiati in tutto il mondo. Finché i prezzi delle case aumentavano, questa follia era addirittura redditizia.

Ma il peggio è arrivato quando i tassi di interesse sono aumentati. Una piccola mossa della Fed, con l'innalzamento del tasso di base, ha provocato un vero e proprio boom.

Molti proprietari di case si sono trovati improvvisamente nell'impossibilità di pagare il mutuo. Il risultato? Pignoramenti, crollo dei prezzi delle case e un'ondata di insolvenze.

I pacchetti di prestiti che giacevano dormienti nei portafogli delle principali banche di tutto il mondo persero drammaticamente valore. È stato il momento in cui il mondo finanziario ha iniziato a vacillare.

Le banche non si fidavano più l'una dell'altra, i prestiti si sono fermati e l'economia reale ha seguito l'esempio con forza. Si verificò un mega crollo dei mercati azionari in tutto il mondo.

La pandemia di Covid (2020)

Un operatore di borsa a New York durante il crollo del 2020. KEYSTONE

L'11 marzo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) dichiarò ufficialmente la pandemia di Covid.

Ricordiamo tutti quel giorno. Seguirono chiusure e quarantene di massa, chiusure di attività commerciali, coprifuoco e restrizioni dei contatti. Questo non solo ha fatto precipitare il mondo in una crisi sanitaria, ma anche economica.

I mercati azionari crollarono in tutto il mondo. Lo SMI ha registrato una perdita del -9,6%. La seconda perdita più alta della storia. Solo nel 1989, in occasione del «lunedì nero», aveva registrato una perdita superiore al 10%.

I mercati di Londra e New York sono crollati rispettivamente dell'11% e del 10%. In Germania il DAX è crollato di oltre il 40% in poco tempo.

Ci sono voluti circa quattro anni perché il mercato azionario si riprendesse, anche se alcune azioni e società risentono ancora oggi degli effetti della pandemia.

Le quattro crisi dello SMI

Quelli indicati sono i principali crolli, che diverse volte sono avvenuti su più giorni in una determinata fase storica.

Se si analizzano solo le singole giornate e si prende come riferimento l'indice dei valori guida SMI (che esiste dal 30 giugno 1988: ha esordito a 1500 punti) per quanto riguarda la borsa di Zurigo il giorno più nero è stato il 16 ottobre 1989, quando il mercato perse il 10,54% in reazione a un brusco calo di Wall Street sulla scia di difficoltà di finanziamento in un contesto di euforia delle fusioni.

La seconda seduta meno piacevole per gli investitori elvetici è stata quella del 12 marzo 2020 (pandemia di Covid-19), con un rosso del 9,64%, la terza il 15 gennaio 2015: venne perso l'8,67% nel giorno in cui la Banca nazionale svizzera (BNS) abolì la soglia minima di cambio fissata in modo unilaterale nel rapporto euro/franco.

Interessante è anche la quarta giornata peggiore: risale al 19 agosto 1991, quando nell'Unione sovietica avvenne un colpo di stato (fallito) contro l'allora presidente Michail Gorbaciov.

